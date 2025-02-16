衛詩雅呻結婚好攰 自爆行禮蝦碌事 介紹靚仔畀周家怡做「回禮」 (21:10)

榮升人妻的衛詩雅（Michelle）今午和老公周祉安在教堂行禮後，晚上在金鐘一間酒店擺婚宴，一對新人接受傳媒訪問，Michelle表示設宴20幾圍：「我嗰邊圈中朋友﹑戰友﹑公司﹑家人﹑工作伙伴，周生嗰邊同學﹑醫生朋友等。」

Michelle表示下個月再設宴，她直言結婚真的好攰：「今朝去教堂，完咗教堂我都已經冇晒力，攝影師話最辛苦嗰Part都未開始，今晚先最辛苦，但我𠵱家最緊張，第一次同周生一齊做訪問，有啲緊張，未習慣叫老公，頭先要搵奶奶講嘢，我話Auntie，佢話改名呀，一時間要改稱呼。」

周祉安表示已叫Michelle做「老婆大人」：「我自己加（大人），應該嘅。（愛的宣言？）我好感激佢愛我，呢個係真嘅，佢係好善良亦都係好有心地嘅人，佢教識我好多嘢，包括用愛去包容好多事情，無論開心唔開心，都盡量用大愛態度包容，呢樣嘢我從佢身上學得比較徹底。

咁我同佢溝通，都幾精神層面嘅，我哋有共同興趣話題，價值觀好緊要，我諗我同佢會一齊最主要嘅原因，係因為我同佢嘅價值觀非常相似，我覺得大家價值觀一樣，先可以一齊行埋餘生道路。

其實喺教堂時緊張啲，我每次Rehearsal讀嗰個誓詞，唔知點解都會眼濕濕，我係好少喊嘅人，但我每次都忍唔住眼濕濕，嗰段誓詞我覺得係好莊嚴說話，尤其是喺教堂裏面﹑喺神父及親友面前宣誓，我要對呢個負責任，我相信我係會負一世嘅責任。」

Michelle入教堂前都大呼感動：「爸爸要幫我戴頭紗時，我忍唔住，反而宣讀誓詞時太緊張，驚唔記得對白。我反而喊得最犀利係昨晚，我喺度回顧一路以嚟做女嘅感受，分別send咗畀爹哋同媽咪一段說話，我畀自己文字感動，周生行出廳呆咗望我，問我喊乜嘢？我好感動話明（今）日要嫁，佢個人好理智，好少喊，佢話其實你返屋企半個鐘，你唔係嫁隔籬村，佢好理智，所以佢宣讀誓詞時佢喊，我都好感動。（度蜜月？）暫時未有時間，忙埋呢排，或者忙埋金像獎典禮先去。」問周祉安是否陪老婆出席金像獎？他說：「睇老婆大人吩咐，佢叫我去就去，唔去就唔去。（見證攞獎？）希望見證到，有幻想呢個畫面。」

談到長輩有沒有催生BB，周氏伉儷異口同聲說：「真係冇。」Michelle說：「我家人同佢家人好開通，暫時都未有呢個打算，有嘅時候會第一時間通知大家。」Michelle展示求婚戒指及結婚戒指，她說：「唔需要太大隻（戒指），佢（老公）有問我，我話千祈唔好買咁大粒，我好大頭蝦，會真係唔見。」

Michelle又自爆行禮時的蝦碌位：「戴戒指嗰陣，我戴錯手，我幫佢戴嗰陣，神父話戴另外一隻手，我話Sorry﹗」周祉安聞言即護妻：「其實我唔啱，我舉錯隻右手畀你，神父話左手呀﹗」

Michelle表示3月的婚宴以中式為主，她將接新娘錯講成搶新娘，十分搞笑，她續說：「上頭儀式未做，冇辦法，又唔係好識，二嚟中式同西式分開，到時再玩。今日冇得着褂，期待着褂，好靚。」周祉安接著說：「Michelle好好嘅，佢好就我，我本身天主教，想喺church行，佢本身非教友，佢可以選擇唔喺教堂，可以簡單啲，但佢好愛惜我，既然係天主教，好Respect我，教堂一齊行禮，喺教堂行禮複雜啲，要見神父及執事，好多唔同程序，用幾個月時間預備Church婚禮，畀今日準備還要多，佢好好，畀個Heart去陪我做呢樣嘢，好感激佢。」

問到會否叫人頂酒？Michelle說：「（周）家怡啦，佢好犀利㗎﹗我會有回禮禮物，就是回一個男人，我預備咗兄弟介紹畀佢識。」Michelle笑言介紹靚仔「報答」周家怡兼作為「回禮」。

來到賀的嘉賓，包括容祖兒、蔡卓妍、古巨基夫婦、《破‧地獄》團隊導演陳茂賢、朱栢康、韋羅莎、梁雍婷，另有溫碧霞、談善言、連詩雅、何佩瑜、陳嘉佳（細細粒）、海兒、VIVA、方中信、周勵淇及柯煒林等。阿Sa被追問是否跟富三代舊愛石恆聰復合？她邊笑邊走，說：「我今日不接受訪問呀！」

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（即時娛樂）