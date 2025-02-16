衛詩雅婚宴｜陳家樂身負重任 幫周家怡物色筍盤 (21:45)

陳家樂、周家怡擔任衛詩雅姊妹團，他們表示婚宴分兩天，招待不同賓客，沒有太多工作要做，比較輕鬆。家樂笑言肩負特別任務，就是為家怡物色另一半：「我已經搭通天地線，周醫生身邊有好多筍盤，我叮囑家怡不要太豪邁。」

家怡笑言要做自己，靠真性情吸引異性，又指以前搶花球起不到作用。家樂笑家怡不爭氣，應該繼續搶花球，望提早成婚。家怡澄清來婚宴不為識男仔，主要祝福新娘子，又說：「知道大家愛惜我，大家不用擔心，我一個人都可能活得精彩。」

陳家樂提到衛詩雅爸爸在婚禮上搭他膊頭，笑他將承接做外父，他指女兒僅7個月大，未能接受嫁女這回事，他說：「個女現在仍屬於我的。（有沒有計劃再生？）問過太太，但未有特別計劃。」

問到有沒有傳授夫妻相處之道給衛詩雅？他讚2人相處很好，平時見周醫生很愛惜衛詩雅，又笑說：「衛詩雅比較強勢，正如我在家中比較強勢一樣。」

連詩雅表示觀禮時感動落淚：「見證住她和另一半拍拖到結婚，覺得他們好sweet。（傳授生B秘笈？）沒有，不過自己生女時，衛詩雅與周醫生有探我，留意到他們眼神，好像有生B衝動，加上衛詩雅是我女兒契媽，她抱B好熟手，阿女亦很黐她，我會催她生B。」對於家樂自稱在家中角色比較強勢，連詩雅笑說：「是的，是的，他說什麼就什麼。」

（即時娛樂）