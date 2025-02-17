湯告魯斯情人節約會「邦女郎」安娜迪艾瑪絲 (00:55)

現年62歲的湯告魯斯（Tom Cruise）最近忙於宣傳5月上映新片《職業特工隊：最終清算》（Mission Impossible-The Final Reckoning），並疑似發展新戀情；事緣上周五情人節這敏感日子，他被拍到與36歲「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）在倫敦蘇豪區共晉晚餐，離開時拿着兩袋外賣。穿著灰色上衣深藍色外套的湯告魯斯瞬間被粉絲認出，要求他拍照亦沒有拒絕。穿著牛仔褲加黑色外套的安娜，腳踏金色平底鞋，亦有跟影迷打招呼，之後與湯告魯斯一同乘搭的士離開。英美傳媒找兩人的發言人回應他們的關係，但截稿前仍未有回覆。

安娜迪艾瑪絲前年宣傳《真愛玩失蹤》期間談及拍動作戲，稱拍到周身骨痛，但覺得很好玩，還表示對湯告魯斯的拼搏精神十分欣賞。湯告魯斯過去三度結婚，前妻包括金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman），近年曾與俄羅斯名媛Elsina Khayrova傳緋聞。

在古巴出生的安娜迪艾瑪，演出《深水》期間與扮演其夫的賓艾費力（Ben Affleck）戲假情真，拍拖約1年便分開；其他舊愛包括交友應用程式Tinder的高層Paul Boukadakis，以及去年被狗仔隊拍到與古巴國家主席迪亞斯卡內爾的繼子Manuel Anido Cuesta在街頭咀嘴。

（即時娛樂）