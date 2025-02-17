陳柏宇靚聲回歸狀態回勇 細女走勻全場 會展變遊樂場 (14:17)

Audrey聽到爸爸的歌聲，更走遍整個場館，時而起舞，時而拿起碎紙與紙帶自high把玩。（大會提供）

《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》昨晚（16日）在會展舉行尾場。經過首場帶病上陣，陳柏宇（Jason）昨晚狀態回勇，唱出經典歌《你瞞我瞞》時，重現靚聲演繹，令他笑逐顏開，表現風騷又調皮，數度安歌之餘，還走到台下與粉絲零距離接觸，氣氛熾熱。

前晚Jason在頭場演出時抱恙，令他聲帶腫脹唱不到假音，昨晚Jason演繹《你瞞我瞞》之前，向粉絲報告病况，他說：「琴（前）日處於非常低沉狀態，今（昨）日好番好多。琴（前）日嚟過嘅朋友，你哋欣賞到前所未有嘅《你瞞我瞞》版本，今（昨）晚我哋再挑戰多次，如果唔得，我哋以後都唔會再唱，過去咗喇，呢個以前嘅風光。」

話雖如此，但Jason昨晚唱出《你瞞我瞞》時，靚聲再現，多番出現的假音均唱出水準，已走出細菌感染的陰霾，粉絲聽到Jason靚聲回歸後，齊齊歡呼。

Jason重拾靚聲後表現風騷，笑容滿臉，唱《認真如初》時，向台下太太符曉薇（Leanne）和細女Audrey飛吻，又向老婆示愛，Jason分享道：「結婚後，老婆唔單只畀到我無限嘅愛，仲可以令到我變成更有耐性嘅人，為咗佢，我更加有搵錢動力；不過，除咗呢啲嘢之外，我老婆好體諒我，依然畀我開開心心做自己，多謝你。」

愈唱愈有的Jason，在跳唱環節更是脫胎換骨，舞姿瀟灑流暢，表現hyper，之後演繹《可靠我》時更走近台前，與合唱此曲的座上客何洛瑤互動，而預先錄音加入合唱《有我》的Leanne，更與Audrey在座位上起舞唱和，三口子台上台下互動，場面溫馨甜蜜。

來到演唱會尾段，Jason唱出幾首band sound作品時遊刃有餘，澎湃歌聲鼓動粉絲們紛紛站起來，Audrey聽到爸爸的歌聲，更走遍整個場館，時而起舞，時而拿起碎紙與紙帶自high把玩，每經過之處，更惹來粉絲拍片，十分搶鏡，不過更搶鏡的是，在2度安歌之時，Jason送多3首作品，更走到台下與粉絲握手，而Leanne抱Audrey走近台前，Jason仍在漆黑中找到太太與細女，即衝上前親吻Audrey，閃爆全場。

（即時娛樂）