一車女人｜練美娟自稱「狂走音」《聲眼戰隊》成員首次以真面見示人 (15:27)

ViuTV節目《晚吹─一車女人》逢星期一晚11時30分播放。「車」被不少男人視為第二個老婆、男人專利甚至女人公敵，但男女平等，無論是「馬路炸彈」或「辣妹車神」，也可車天車地講「講車經」。

《一車女人》以3名對駕駛態度截然不同的女主持：倪晨曦、潘杰寧和練美娟為主導，邀請不同嘉賓分享與車有關的秘聞趣事、黑歷史甚至成人話題，讓觀眾走入女人的「車車世界」。

今晚（17日）播出一集，電單車《聲眼戰隊》成員高音，以一身粉紅戰士造型現身，暢談《聲眼戰隊》的軼事。當3位主持得知《聲眼戰隊》全部成員，均以「音」字來命名，包括：隊長超音、創辦人走音、高音、震音、爆音等，興致勃勃地為自己改起名上來。潘杰寧指自己聲線高是「娃音」，練美娟就覺得倪晨曦似「魔音」，而自己則戲稱因為做過聲帶手術，說話經常走音，所以是「狂走音」。

為了保持專業精神，從未於公開場合脫下頭盔的高音，在節目中首次現真身。3位主持看見高音真面目後，紛紛大讚高音可愛得來，還完全融入粉紅戰士造型。脫下頭盔，做回自己的Cindy，原來正職是從事銀行工作的OL。

平時就算腳踏高跟鞋，身穿貼身短裙套裝，Cindy也照樣露出長腿，駕駛電單車上班。不過其性感程度仍敵不過她受邀在青嶼幹線所拍的電單車照片，只見照片中的Cindy穿著低胸小背心，英姿凜凜地駕著電單車在公路上飛馳，眾主持看得嘩聲四起，練美娟大叫離譜之餘，還禁不住說：「係咪一定要著得咁hot㗎？我畀你hot嗰啲部分，已經掩蓋咗我睇車嘅位置。」

當聽見Cindy聲稱這已算是穿得多時候，練美娟驚訝地問：「唔係呀嘛？會著Bikini去揸嘅咩？」Cindy直言曾試過穿Bikini和電單車拍照，練美娟笑言：「觀眾可能想睇Bikini多啲。」

（即時娛樂）