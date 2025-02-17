陳卓賢姜濤探訪大熊貓龍鳳胎 跟動物護理員學冲奶 做「一日奶爸」 (17:16)

當姜濤得悉熊貓每天要睡11至14小時後，即一臉羨慕。（Ig圖片）

童心未泯的Ian不時引「家姐」注意，成功求得關注後，不禁沾沾自喜：「我跟她剛剛對望了一眼。」（Ig圖片）

一對港產大熊貓龍鳳胎最近掀起全城「熊貓熱」，MIRROR早前派出「哥與弟」陳卓賢（Ian）及姜濤，到主題樂園園區一睹「家姐」、「細佬」風采，「哥與弟」不但與「家姐﹑細佬」打卡，更深入後台重地，跟動物護理員Matt及Sze偷師，學習如何調製熊貓BB奶粉，以及製作熊貓BB玩具，齊齊學做「奶爸」。

Ian初次同「家姐」見面，發現家姐喜愛鋼琴玩具，喜歡聽奶爸奶媽彈琴！Ian見狀即心心眼，不斷高呼「好得意」，並笑說：「家姐真的喜歡彈琴呢！你估她有否聽我的歌呢？」更馬上拿起電話跟「家姐」Selfie，造就「陳仔無尾熊」跟熊貓世紀同框，可愛程度Double Up！當Ian看到「家姐」跟「奶爸」Matt甜蜜互動後，即羨慕不已，並說：「很想應徵這個崗位。」

童心未泯的Ian不時引「家姐」注意，成功求得關注後，不禁沾沾自喜：「我跟她剛剛對望了一眼。」今次「追星」經歷令Ian更能代入Hellosss（粉絲暱稱）心境。Ian坦言探訪過「家姐」後，深感她跟自己一樣熱愛音樂、喜歡聽歌，已經計劃要送一份厚禮給「家姐」。

姜濤跟「家姐細佬」緣分更深，事關他於2019年拍攝團綜《MIRROR GO》時，曾跟邱士縉（Stanley）化身動物訓練員，探望過「家姐細佬」的媽咪「盈盈」，甚至幫「盈盈」清理便便。事隔6年再跟「盈盈」的BB見面，姜濤更加雀躍，見「細佬」即以「Hey Bro!」問候，又送上「波波」做見面禮，看到「細佬」腳步蹣跚爬上吊牀時大叫「頂住」，相當肉緊。

身為籃球迷的姜濤，送波當然是悉心安排：「聽說『細佬』相當活潑，所以送上波波給他玩，希望我之後可以教他入球絕技！」姜濤又大讚「細佬」可愛，並說：「其實大熊貓可愛的背後，全賴一班動物護理員出心出力照顧，密切關注牠們身體狀况，才能令大家看到健康滿滿的『家姐細佬』，希望大家關注大熊貓保育和一起愛護動物！」

愛心爆棚的「哥與弟」，一場來到當然不只打卡，更是身負重任，深入後台重地學做「熊貓奶爸」，跟動物護理員Matt與Sze學習如何調製熊貓BB奶粉，學習照顧熊貓以及製作熊貓BB 玩具「環境豐容物」，照顧「家姐細佬」的身心健康。

Ian與姜濤先學習製作麻繩球，手工不俗，2位「好奇寶寶」輪流發問，當姜濤得悉熊貓每天要睡11至14小時後，即一臉羨慕，認真搞笑；其後「哥與弟」學習調配奶粉，又用手背試溫度，恍如預習做爸爸一樣，好讓一直恨生女的姜濤，提早一圓爸爸夢！

除了學習如何照顧熊貓BB外，Matt與Sze分享「家姐細佬」的絕密生活片段，「哥與弟」即神同步細心觀賞，了解如何從眼圈形狀分辨兩姐弟，以及牠們生活習慣。

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（即時娛樂）