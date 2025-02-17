林盛斌撮合胡定欣姻緣 無意搞媒人生意 讚16歲大女面對負評好叻 (20:09)

「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的無綫全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》（暫名），今天（17日）舉行記者會。Bob最近成功撮合43歲的胡定欣與醫美醫生男友姻緣，對於洪永城自認媒人被指爭功，Bob即為對方辯解：「爭咩功吖？對方係洪永城朋友，見佢高大又幾有型，有愛心又有善心，仲要係醫生，識咗佢攞咗聯絡電話，見定欣都係好好女仔，嘗試搵機會約一班共同朋友搞派對，大家食飯認識下，之後對方主動約定欣，雙方了解一段時間，好順利發展，我知道呢個消息，當然好開心。」

他表示過去撮合很多朋友，都是只想對方開心快樂，在工作上未必能成為朋友的伯樂或貴人，在姻緣上牽線幫到手就當是功德，但無意搞媒人生意。

對於16歲大女林霏兒（霏霏），被網民批衣着太性感暴露，Bob指公開私人帳號是霏霏個人選擇，他已叮囑會面對批評，霏霏不介意，還稱自己並非沒有穿衣服，衫和身形都是這樣，自然有這效果。

身為爸爸的Bob又可會介意？他說：「我又冇乜嘢，自己都成日畀人負評，都睇得好開，最希望呢件事能令女兒內心強大，知道面對成人世界網絡，就會有呢種事情發生，佢覺得OK就得，亦表明會繼續上載性感相，並唔在意大家目光，係好有信心嘅女仔，對我嚟講十分感恩，都驚佢唔開心，覺得佢面對負評好叻，總之個女鍾意就得，佢已16歲，呢個年代唔可能好似我小時候年代去管，只要佢知道有爸爸媽媽喺背後支持，有事返嚟同我哋講就好。」

（即時娛樂）