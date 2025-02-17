葉蒨文分手8個月走出傷痛 擇偶要眼細 羅毓儀鍾意霸道總裁 有錢有幽默感 (21:40)

Bob表示監製找他當主持的原因，是見到他圈外或圈內都撮合了很多人。（鍾偉茵攝）

「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持無綫全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》（暫名），今天（17日）舉行記者會。節目安排了羅毓儀 、葉蒨文、李芷晴 、關嘉敏及梁敏巧參加節目，她們除了即場分享擇偶條件，更齊齊進行「單身宣誓儀式」。

節目為5位女藝人公開招親，招募全球男士進行戀愛配對，已單身1年的羅毓儀大呻剛過去的情人節，只收到5位普通朋友短訊祝情人節快樂，自己也很想收花，但預了收不到，她稱現階段完全沒有心儀對象，雖然心態佛系也感寂寞，但沒有太多渠道結識異性，很開心節目找她，希望能找到個如《愛‧回家之開心速遞》拍檔李偉健般的好好先生，她笑言：「如果唔計佢有老婆，有佢嘅條件都幾好，仲有我幾鍾意霸道總裁畀人管，有錢當然最好，幽默就更好。」

葉蒨文及李芷晴表示不急於結婚，葉蒨文稱和拍拖6年半的男友分手8個月，已走出傷痛，因是她決定分手，現階段有追求者，但未有合適對象，她說：「希望搵到有擔當、勇敢一啲唔懦弱、有愛心及善良對象，最重點係鍾意眼細。」李芷晴已單身5個月，自認是超級浪漫戀愛腦，擇偶條件性格上要有才華，還一定要高過她，免得在對方身邊感覺好大嚿。

Bob表示監製找他當主持的原因，是見到他圈外或圈內都撮合了很多人，但要完成3月7日紅館舉行的Talk騷才開始開會，與監製商量怎樣拍，包括內容、流程及怎樣海選找合適男士。

問可有信心不會被5位女藝人「拆招牌」？他說：「我相信唔會，應該可以配對成功，已同佢哋傾過要認真對待節目，當交功課扮嘢件事就冇意思，要真係想搵到另一半或未來老公，觀眾先覺得好睇，有少少似韓國綜藝節目，但單身未去到咁地獄，絕對唔會大混戰或好淫亂，以溫馨甜蜜好笑方向去做。」

Bob直言大把貨源，已問過單身男筍盤可有興趣參加，他說：「仲問咗之前成功撮合姻緣嘅男友或老公有巿2筍盤？有冇金融才俊或醫生？牙科或獸醫都得，希望參加海選嘅，唔係全部都係渣，我都會隔一隔渣。」

（即時娛樂）