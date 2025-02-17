王寶強劉昊然跟周潤發合作感夢幻 陳思誠爆發哥因普通話NG (22:18)

周潤發、王寶強、劉昊然、內地名導陳思誠和戴墨，日前接受HOY TV主播王凌燕專訪，分享拍攝賀歲片《唐探1900》點滴。新戲為《唐人街探案》系列第4部，並將背景搬到1900年的唐人街，創作前3部電影的陳導笑言：「現代的唐人街編不下去了。」戴導就說：「在2021年《唐探3》上映之後，陳導給我看了一張照片，是王寶強、劉昊然在戲中的造型，印第安人和福爾摩斯的造型，看到就非常驚訝，原來《唐探》系列除了空間上的變化之外，還可以有時間上的變化。」

問到這次為什麼會加入發哥，陳思誠說：「發哥演的白軒齡（唐人街大哥）背後代表的東西太多，然後又需要有大段英文台詞的展現，我認為除了發哥，我想不到還有其他的男演員更合適，所以在寫劇本，還不認識發哥的時候，我的腦子裡想到就是發哥。（邀請發哥時是不是也說，除了發哥沒有其他人能演這個角色？）是，其實一般這種商業談判，不可以這樣說，不給自己留後手，應該說我們有很多備選了發哥，來不來？但是我對發哥很坦誠地說，確實沒有別人，我覺得你是最合適的。因為我從小就看發哥的電影，我覺得我們這一代電影人，最有意思的是，可以藉自己的職務之便，假公濟私，然後跟自己的偶像合作。」

發哥表示演這個角色是多年的夢想：「因為我在1994年想前往荷李活找新機會時，碰到胡金銓導演找我演《華工血淚史》，擾攘了幾年，胡導演也過世了，直到30年後陳導演找我，我那時候覺得是否真的，夢境成真，很感動，30年前沒有演到的角色，現在在他的戲中呈現出來。這一個唐人街大哥，跟我以往演的大佬不一樣，他是有些委屈在心中，見到我法庭的戲份是很激動，是有感而發，加上你30年前演不到這個角色，就有很多冤屈要申訴一次，儲了30年一次爆發，很開心。」

王寶強和劉昊然跟發哥合作，也跟導演一樣興奮，寶強說：「我們很有幸藉著導演的機會來合作，就是幸福滿滿的。小時候看發哥電影長大，那種親切感，我們跟周潤發合作，旁邊很多人會很羨慕你。」昊然也說：「發哥一到現場，所有人的目光跟注意力，都會被發哥吸引走，發哥在你面前演戲的那一刻，你會覺得自己在幻想裏，很不真實的感覺。」

他還透露發哥提醒他拍攝前，不要一直看手機：「整個拍攝過程當中，一直在跟著發哥學習，不管是在工作上還是生活上，怎麼樣保持好的狀態，怎麼樣去對待自己的工作，怎麼樣在現場保持自己的專注度。我覺得一部戲下來，除了對手戲之外，未來對於我的工作也有很大的提高。」

發哥表示當演員永遠要有新挑戰，才會有進步。這次角色最難控製是普通話和英文雙語，更有長達3分鐘的複雜英文對白，他坦言困難：「早期給我1900年代，像莎士比亞那類的英文，很難，後來他們翻譯成白話，就會簡單一些。就是死背、死記，因為去到現場的時候，他們的拍攝很緊張，一定要將對白記好，沒有時間可以休息。」

陳導也讚發哥專業：「發哥在沒有開機之前，已經幾乎把所有台詞都記下來。我們圍讀劇本的時候，一直跟其他演員說，看看發哥，可以不帶劇本到現場，尤其像法庭那段戲，他的台詞是爛熟於心，他不會被台詞困擾自己表演。發哥唯一有NG的時候，是他說普通話的時候，說『協盛堂』時會吃螺絲。」

（即時娛樂）