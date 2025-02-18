太陽星辰｜車婉婉現身兩線劇引關注 吳岱融反派專業戶 現實為愛妻號 (16:20)

吳岱融在戲中常演反派，但現實是愛妻號。（無綫提供圖片）

車婉婉之前僅以聲音演出，已有不少網民認出她本人，TVB目前兩部劇《太陽星辰》和《痞子無間道》，均有車婉婉蹤影，加上她主持《中年好聲音3》，引起網民關注。（無綫提供圖片）

車婉婉和吳岱融在劇中各有發揮。（無綫提供圖片）

由​陳偉霆、劉雅瑟、馮德倫、謝君豪、周勵淇、朱鑑然、​陸駿光、凌文龍、何杜娟、袁富華、吳岱融、麥長青等主演的《太陽星辰》，昨晚（17日）播出第12集，焦點為麥志鴻（凌文龍飾）自殺場口，凌文龍逼真驚人演技，看得觀眾心跳加速。

因父親死於景順大廈大火案、利用麥志鴻實行報復計劃的陳法醫（馮德倫飾），早在犯罪心理學專家周曼儀（周勵淇飾）的記事簿，藏了麥志鴻當年寫遺書的鋼筆，提醒他是時間要為「老師」犧牲。

除了賄賂大火案調查委員會人士作假證供的石達智（麥長青飾），之前僅以聲音演出的車婉婉，上周五（14日）播出一集正式登場。車婉婉在劇中表面演景順大廈慈善基金會執行長、美容集團老闆莊曉華，暗地裏一直為幕後老闆桑達士爵士（吳岱融飾）辦事。

今晚（18日）播出第13集，莊曉華舉行網上拍賣會，利用名畫「左手交右手」洗黑錢，張天明（朱鑑然飾）帶隊闖入搗破，莊曉華趁亂獨自駕車逃走，卻被陳法醫迷暈綁架到荒野，淋火水威逼她致電桑達士，引對方返港。車婉婉之前僅以聲音演出，已有不少網民認出她本人，TVB目前兩部劇《太陽星辰》和《痞子無間道》均有車婉婉蹤影，加上她主持《中年好聲音3》，引起網民關注。

吳岱融向來是好戲之人，從演多年演過無數反派，包括劇集《巨輪II》大反派「鷲哥」高天鷲、《隱門》的葉嘯天、《飛虎之潛行極戰》中的高逸泰、《原振俠》的金石等，當年更憑《巨輪II》中的「鷲哥」獲網民讚演技直逼視帝級。現實中，吳岱融是超惜老婆的愛妻號，與太太鍾淑慧結婚30年恩愛如昔。

（即時娛樂）