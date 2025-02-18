黎瑞恩52歲生日 盼開「老人樂園」讓長者安享晚年 (19:30)

今日（18日）是黎瑞恩（小恩子）的52歲生日，日前她到新城廣播接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson Chur到行》錄音訪問，新城知訊台台長程凱欣專程送上生日蛋糕為壽星女慶生，令小恩子驚喜又感動。

小恩子提到生日願望：「希望大家和和平平、開開心心，最重要身體健康。一對仔女都有同我慶祝，但我叫佢哋唔使買禮物畀我，因為都係用我錢買，等佢哋掙到錢先買。」談到新一年大計，她透露下半年會四出登台，又會開演唱會和舞台劇，笑言是驛馬星動。

小恩子熱衷行善，她這顆善心，是從小受到父母和老師的教導，認為幫助他人是理所當然的事情：「做善事唔係話100個人，或者200個人一齊去做先叫善事，日常生活中，拖老人家過馬路或者幫人影張相都係善事。」

她亦有宏大願望，就是建立「老人樂園」，讓長者們安享晚年，她說：「我希望啲老人家可以喺呢到同朋友一齊生活，得閒跑步、游水，又有職員睇住。」小恩子解釋：「呢個構思係唔知邊到睇到個老人村，啲老人家喺晒入面住。我哋老咗又唔想打擾啲仔女，咁成班朋友都一齊老，我哋話不如去泰國起間屋，每個人有獨立房，食飯就一齊。」

經常周遊列國的小恩子，除了擁有私家車及電單車牌，最令人意外的，她現正在考旅遊巴牌，她笑言：「我有架好大嘅旅行車，用私家車牌都揸得，但我想再揸架大部啲，所以要考旅遊巴牌，但我未考到。」

（即時娛樂）