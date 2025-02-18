掌心｜劉詩詩揀劇本有眼光 孖竇驍「狗咬狗CP」惺惺相惜 (17:00)

《步步驚心》女主角劉詩詩，內地藝人竇驍和徐嬌主演的古裝內地劇《掌心》，已經登陸「黃Viu」！該劇首播當天僅4小時，便拿下內地播放平台的古裝懸疑劇熱度第一，更登上多個劇集榜討論度冠軍！以下5個和劇集相關話題，受到網民熱話。

1.劉詩詩挑劇本眼光獨到

《掌心》講述醫學世家出身的顧清（劉詩詩飾），自小擅長催眠之術，更能入夢窺探人心，可是她在年少時被人利用，催眠多位女性落入奸人之手，使她一直背負罪責而活。後來顧氏家族慘被滅門，顧清為了活下去而改名「葉平安」，隱姓埋名成為江湖遊醫，並暗中追查真相，為復仇做好準備。不少觀眾認為「葉平安」有別於一般內地劇女主角設定，她不是單純的受害者，行為有善有惡。作為原創劇本，《掌心》打破固有創作思維，雖然以女性獨立為題材，但絕不沉溺於情愛之中，成功走出了自己的路。

2.絕望演技驚艷萬千觀眾

葉平安（劉詩詩飾）回到京城建立心病醫館，以救急扶危為名，實則展開為期18年的復仇大計；好友陸丹心（宣璐飾）得悉她的過去後，不但直接以刀雙向，更直斥她出賣女性，使她留下絕望眼淚；其後她準備周全、打算當眾揭開禮宗旭（呂行飾）專抓少女的真面目，負責奪取證據的閨密采蓮（丁潔飾）卻被活捉行刑，此時葉平安一心求死，自願與采蓮一同被活埋，所幸陸丹心及時趕到救出！目諸閨蜜在跟前變成一具冰冷的屍體，葉平安徹底崩潰痛哭，其後背着彩蓮的遺體冒雨回家，幕幕虐哭觀眾。

3.竇驍打破傳統男主形象

劇中聖都發生突發命案，一朝廷命官慘死家中，由於葉平安曾為其治療失眠，還因為出現在凶案現場而被視作殺人兇手。大理寺丞元少城（竇驍飾）出身於賤民區，雖一表人才、滿腔才華，卻因身分卑微而飽受歧視，他明知葉平安並非兇手，但為了仕途仍將她置於死地，以換取晉升機會，可見他與傳統內地劇的男主角截然不同，角色不但心狠手辣，更是徹頭徹尾的機會主義者。

4.男女主非一般狗咬狗CP

葉平安和元少城甫相識便充滿了利益和計算，葉平安為了復仇利用男方，元少城則為了權勢出賣人情！隨着劇情發展，他們開始從針鋒相對發展成惺惺相惜，劇中平安一口咬在少城的手臂，關係漸趨緩和，2人被網民封為「狗咬狗CP」，對此劉詩詩笑言：「我還看到那個圖片，太好笑了！我已經截圖，準備把那個表情包傳給他（竇驍），他應該很開心，因為他非常幽默！這兩個角色到了後來都能站在對方的立場去思考，他們在這方面很同頻，所以他們能夠在不衝突的情況下盡量去幫助對方。」

5.真正大女主劇本不拖戲

葉平安成為江湖游醫後，一路上組成了她的最強班底，包括武藝超群的陸丹心、傾城歌姬霓裳（張予曦飾）、閨密采蓮等人，全力籌謀復仇大計，「婦仇者聯盟」人人各有專長，這樣的設定也讓網民大讚：「《掌心》不是偽大女主劇，復仇主角團都是女性，朝代還是女帝武則天時期」。

（即時娛樂）