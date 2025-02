next

鄭嘉穎和陳凱琳(Grace)的大仔鄭承悅(Rafael),在剛剛過去情人節慶祝6歲生日,Grace在Ig發文賀囝囝,多張照片見證Rafael成長,他跟弟弟Yannick和Carlos,兄弟感情要好,3兄弟攬作一團甜到漏。

Grace自爆原本要出埠,不過為了囝囝生日,特別改行程,計劃好全家人一齊Staycation慶祝,沒想到竟然大擺烏龍,她留言說:「點知呢個媽咪搞烏龍,最終去唔到,但係估唔到仔仔好識得諗,仲同我講:『遲啲先去啦!』最終嗰晚我哋仲一齊喺屋企嗌咗隻乳豬,第二日仲同兩個表哥游水BBQ!揸車返屋企嘅時候,佢同我講『this is the best birthday ever!』其實佢三歲嘅時候,已經每年咁樣同我哋講!」大仔生性懂事,難怪Grace反被感動,而大仔在心形生日蛋糕前許願,更連續狂吹吹熄6支蠟燭,非常可愛。

(即時娛樂)