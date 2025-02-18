張家輝撐鍾雪瑩 盼演情侶 聞劉青雲影帝大熱：有能者居之 (20:06)

張家輝今晚（18日）為支持後輩鍾雪瑩，抽空出席電影《看我今天怎麼說》首映禮，他表示全因早前意大利出席影展，邀請《填詞L》導演黃綺琳及鍾雪瑩，觀賞他執導及主演的新戲《贖夢》，怎料《看我今天怎麼說》更早上映，沒理由不先撐鍾雪瑩場，更笑指鍾雪瑩「城府深」，上映不通知他，要他自動來支持，笑對方有機心，還知對方先是唱歌入行，他說：「現在發展好些，她是被歌手耽誤的演員，我就剛剛相反，其實我唱歌幾好的。」

問可會在音樂上合作？他笑道：「有機會我們再傾，可以整首新版《相思風雨中》。」他大讚鍾雪瑩演技有個性，不循規蹈矩，十分喜歡及欣賞，問可有合作演戲機會？他說：「合作都是演情侶，隨緣，有合作機會當然好。」鍾雪瑩也表示想與張家輝演情侶，最好是拍古裝演年代情侶。

對於今屆香港金像獎男女主角可有心水？問張家輝說：「我的心水是誰拿獎都好，大家都值得鼓勵。（看好鍾雪瑩得獎？）我不可以公開講這些說話，個個拿獎我都高興。」會否看好老友劉青雲奪影帝？他則道：「聽講他是大熱，有能者居之，如果他真的是好，都會拿的，不可以說拿過就不給他。」

問鍾雪瑩及游學修對奪獎又可有信心？鍾雪瑩表示有信心不會餓暈，因為會準備大量零食。游學修稱有信心得第2名，形容候選男主角名單是「五代同堂」，有份提名已感到光榮。另外，對於女友Jessica（陳苡臻）被指與Billy Choi（蔡承恩）拖手外遊，游學修表示與女友關係OK，一早知道是宣傳，2人到外地拍MV。

（即時娛樂）