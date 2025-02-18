今晚乜都拗｜姚子羚陸浩明瘋狂爭拗 森美「花式自殺」試探老婆底線？ (20:27)

身為反方的梁競徽，更舉了自己以往拍古裝時的真人真事，來支持很多時人覺得被針對、可能只是誤解的論點。（無綫提供圖片）

鄭衍峰曾以「感情問題，一律建議分手」來比喻遇到針對自己的上司時，應立即辭職的逼切性，豈料卻遭娛樂新聞台主播潘盈慧一句窒到應。無綫提供圖片）

無綫綜藝節目《今晚乜都拗》，由森美擔任主持，本周評論題目分別為：周一「應唔應該催好朋友還錢」、周二：「應該揀拍拖經驗多定拍拖經驗少嘅伴侶」、周三「被新上任嘅直屬上司處處針對，應唔應該辭職」、周四「單身好啲定結婚好啲」及周五「速食文化對現代人嚟講係好定唔好」。

談到本周特色，要數森美的「花式自殺」！先說今晚一集，當正反嘉賓熱烈爭辯與零經驗另一半拍拖，能製造無數難忘的第一次、例如第一次看睇彩虹會否份外甜蜜時，森美突然爆出一句：「真係好美好，我（嗰次睇完彩虹）返到屋企，我老婆就係話：『我同其他男人睇過』！」說畢更露出氣結表情，令人捧腹。

周三一集，當其中一名「包拗谷友」感嘆婚姻比職場更殘酷，就算遭老婆處處針對，作為老公亦不能「辭職」時，森美意有所指謂：「我唔敢Yeah你（話你講得好），我真係唔夠膽Yeah，但你聽落有啲意思，有啲意思！」隨後又在其他集數中爆出：「婚姻根本就係攬炒」，配以似是而非﹑欲言又止的狀態，耐人尋味。

今晚播出一集「應該揀拍拖經驗多定拍拖經驗少嘅伴侶」，正方嘉賓有胡蓓蔚（豹嫂）、姚子羚、梁競徽，反方嘉賓有陸浩明（6號）、林秀怡及周奕瑋，當中豹嫂及6號貫徹語不驚人死不休特色，與同樣言論出位的子羚爭拗「濫交」定義，相當爆笑！

6號為了強調A0可貴之處，直指經驗多的拖友，可能涉及「氾濫性地交往」，話語一出，即引豹嫂及子羚強烈反對，豹嫂說：「冇拍過拖，唔代表佢冇性經驗」，子羚說：「唔應該用拍拖經驗，去定一個人係咪濫交」，子羚更直斥6號：「少年你太膚淺」；豹嫂另外還以身體語言指出男人偏向以下半身思考，若找有經驗的姐姐拍拖會更好。梁競徽曲線自爆未婚前相當貪玩：「我老婆曾經講過一句說話：『我慶幸梁生你要玩已經玩過晒』！」

梁競徽在周三「被新上任嘅直屬上司處處針對，應唔應該辭職」一集中，身為反方的他，更舉了自己以往拍古裝時的真人真事，來支持很多時人覺得被針對、可能只是誤解的論點，梁競徽說：「我以前喺呢間公司，食飯時見到啲哥哥姐姐，拍古裝時可以除衫食飯，我見人除我咪又諗住除，即刻畀人鬧到飛起！除衫？你著番好晒啲衫先食飯呀。因為個個人都咁除，服裝姐姐邊著得切，如果你唔明，你會視為針對。」森美聞言，亦忍不住感嘆：「呢行係有少少唔同。」

第三集另一精彩位，是身為正方的鄭衍峰，曾以「感情問題，一律建議分手」來比喻遇到針對自己的上司時，應立即辭職的逼切性，豈料卻遭娛樂新聞台主播潘盈慧一句窒到應：「你頭先話，你將工作同感情掛勾咗，你話唔應該磨合咁多次，唔怪之得你咁耐以嚟都係拍散拖啦！」阿盈語音未落，鄭衍峰即激動飛筆，並一再強調「我冇（拍散拖）呀！」並面紅直指自己被針對，場面爆笑；拗完一大輪，鄭衍峰聲嘶力竭：「我冇拍散拖呀！我哋作為娛樂新聞主播要fact check！」

（即時娛樂）