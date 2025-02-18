鄧麗欣下月紅館開騷 同時兼顧《紅豆》宣傳：真的很分裂 (21:26)

任達華、鄧麗欣、魏浚笙、龔慈恩、朱鑑然、方平、馮素波及盧慧敏等合演的電影《紅豆》，將於2月22日優先上映，2月27日全線上映。

任達華在電影中飾演的角色，透過糖水舖的故事，展現香港濃厚人情味，任達華說：「很多愛情故事、人情味的事情在香港發生，借《紅豆》的故事，說出香港大環境的人情味永遠存在。」方平表示：「每個人都是活在時代變遷，改變及進步是必然，展現香港精神，一齊去撐着這間老店，將它做到最好。」

在戲中飾演潮汕家庭長女的鄧麗欣（Stephy），在愛情與家人之間，選擇照顧家業放棄愛情，Stephy說：「我的角色是放棄自己的夢想，成全父母的夢想，我認為家人是最重要，我會留下支持家人，並解決問題。如果我是承業（鄧麗欣角色），我一樣會選擇家庭，家庭對於我來說很重要，選擇不單只是為了家庭，是為了她所珍惜，生命之中最重要的部分，因為人生充滿了抉擇，選擇沒有特定答案對與錯，按自己當刻覺得重要及珍貴的事情，勇敢地作出決定，都是對的決定。

我支持承業繼續選擇留守幫屋企人，繼承其家業。我都會這樣揀，對家庭或自己珍惜的東西很堅守，人生出現選擇實在太多，不急於去揀以為自己想去完成的夢想，夢想可以很長遠，選擇放棄當刻認為重要的事情，但其實路的另一端，有另一個選擇等着你，只是當刻選擇重要事情，我就是這樣的人，會直覺去選擇。沒有一個選擇是錯誤選擇，只要勇敢踏出一步，你的選擇會是正確，走任何的路都是好的安排，好好去行就對得起自己，這就是我的信念，每次出現選擇我都不會害怕，我的選擇都不會是錯的。」

Stephy被問到在演員、歌手中如何選擇？她笑言：「我快要做演唱會了，但現在正做《紅豆》宣傳，我怎麼選呢？我真的很分裂，演員及歌手的身分是分不開的，所以我不需要去選擇，why not both?!」

（即時娛樂）