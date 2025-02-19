《風雲》35周年 鄭伊健驚喜現身舞劇 鄭丹瑞化身說書人 (14:24)

香港經典漫畫《風雲》35周年，「香港舞蹈團」三度重演舞劇《風雲》，於2月14至16日假西九文化區戲曲中心大劇院演出5場，首場演出場次設為「港漫武俠舞劇《風雲》慈善場」，扣除正場票價以外的所有捐款收益全數支持「香港舞蹈團學生票資助計劃」。鄭伊健相隔超過10年，於慈善場當晚以一身「聶風」造型、長髮披肩現身演唱《一對對》，令現場觀眾驚喜尖叫。電影中飾演「文丑丑」的鄭丹瑞（旦哥）則擔任舞劇的說書人，一開場的讀白加上神來之筆，用手指在眉心畫了一道白色，再配以「文丑丑」招牌笑聲，帶觀眾進入《風雲》故事世界。

除了邀請曾經參與1998年電影《風雲：雄霸天下》的「聶風」鄭伊健和「文丑丑」鄭丹瑞，以及電影配樂、主題曲《風雲》和插曲《一對對》的作曲人陳光榮，漫畫《風雲》靈魂人物馬榮成亦有出席。完場時，他們與一眾舞者出場謝幕，全場熱烈掌聲和歡呼。謝幕時，旦哥說：「我願意嚟做呢件事，因為識於微時嘅馬榮成叫到，另一個原因，『香港舞蹈團』係我哋香港嘅驕傲，我能夠有機會踏上呢個舞台同香港舞蹈團一齊，雖然我冇跳過一步，但我已經覺得好爽！」他隨後轉身多謝一眾演出的舞蹈團員。伊健同意道︰「好榮幸可以同香港舞蹈團一齊合作，仲有馬榮成，由《風雲》電影我有份演出，到依家我都有份參與！」陳光榮說：「我都好榮幸能夠成為《風雲》嘅一分子，有份寫歌，多謝晒大家！」《風雲》的主腦馬榮成表示：「我想多謝香港舞蹈團，我寫漫畫，冇諗過可以喺舞蹈展現我嘅作品，好多謝佢哋咁大嘅創作力！」

伊健和旦哥受訪時，旦哥對伊健說︰「今日我哋為咗《風雲》舞劇而嚟，我表演跳舞，你就做番老本行唱歌，哈哈！《風雲》35年嘅經典，用我嘅聲音去講畀大家聽，我覺得好值得做。我曾經同好多團體合作過，就係未同過『香港舞蹈團』合作。」伊健說：「我都未合作過，但8年前睇過佢哋《風雲》舞劇。」旦哥笑言：「我有睇過你演呢部電影。」伊健風趣回應：「我都有睇你做呢部戲！呢個係香港嘅產業，咁多年之後仲有，既然佢哋邀請我哋，一定會出現。」旦哥接着表示︰「香港舞蹈團Crossover港漫，好值得我哋參與嘅事，好多謝佢哋邀請我哋，希望下一次邀請我真係跳舞啦！」

（即時娛樂）