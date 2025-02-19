亞洲電影大獎｜木村拓哉女兒光希 膺亞洲飛躍演員獎 (15:14)

「第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮」將於3月16日假香港西九文化區戲曲中心大劇院舉行，主辦單位今天（19日）宣布亞洲飛躍演員獎（AFA Rising Star Award）由木村拓哉與工藤靜香的女兒木村光希（Koki）獲得，以表彰她擁有無限潛力並已吸引廣泛關注，期望她能在亞洲及國際舞台上繼續展現個人魅力。光希得知獲獎後稱十分榮幸：「能夠在日本以外的舞台上獲得飛躍演員獎，對我來說意義重大。衷心感謝亞洲電影大獎以及評審的認可，這份肯定讓我更有信心，在未來我會繼續努力，創作出更多精彩的作品。」

光希從7歲展露音樂才華，小小年紀便為母親工藤靜香及三浦大知創作多首流行樂曲。她15歲時登上《ELLE JAPAN》封面，成為時尚界的焦點，並成為國際知名品牌的形象大使，散發出與眾不同的時尚魅力。 光希在演藝方面的表現更為耀眼，她在音樂與時尚領域取得成績後，憑演技嶄露頭角。光希表示：「在拍攝過程中，父親經常給予我支持和鼓勵。尤其是在海外拍攝電影時，我會打電話請教他，很慶幸他與我從事同樣的工作，能理解我作為演員的經歷和感受，讓我感到很安心和踏實。」

光希自2022年正式踏足影壇後吸引了不少關注，她在恐怖電影《牛首村》中一人分飾兩角，成功駕馭截然不同的角色，並獲得日本藍絲帶新人獎。隨後，她主演日本與冰島合拍的電影《心動50年》（Touch），以跨越時間與地域的淒美愛情故事打動觀眾。近期，光希繼續衝出國際，主演英國電影《Tornado》。故事背景設定在18世紀的英國，講述一位日本布袋戲賣藝少女在逃離黑幫追殺中展開的驚險旅程。這是她首次挑戰武打戲分，柔中帶剛的表演風格令人耳目一新。該片將作為格拉斯哥電影節的開幕電影，於2月在蘇格蘭舉行全球首映。

被問到在海外拍攝和日本本地拍攝的分別時，光希笑言：「唯一的分別是，海外拍攝的周末通常是休息日。每當新的一周開始，工作團隊總會問我『How was your weekend』，我通常會和工作人員一起度過，也因此與他們變得更加親近。」此外，她主演的日本電影《女神降臨》也即將上映，改編自同名韓國人氣漫畫。她在片中飾演一位從小因外貌自卑、被周圍排擠的「醜小鴨」高中生，突破以往的時尚風格，全新形象令人期待。

她已確認將於3月來港出席頒獎典禮親身上台接受榮譽，並與影迷一同見證這場亞洲影壇年度盛會。

（即時娛樂）