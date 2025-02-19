痞子無間道｜陳瀅棄形象扮癲狗 惡搞《美麗戰場》變墳場 (16:15)

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、王灝兒（JW）主演的TVB劇集《痞子無間道》昨晚（18日）播出第7集，符玲（陳瀅飾）為了避開在費仁（周嘉洛飾）及恭梓（朱敏瀚飾）之間2選1做姑爺，先想到假裝患上「感情用事意志薄弱逃避現實昏厥症」（致敬《家有囍事》）避開袁雨就手下雲端（霍健邦飾）及房伙薔（利穎怡飾）逼迫，但礙於很快被拆穿，遂想到裝傻扮狗拖延時間。陳瀅無論僵硬化（硬軚）、扮狗或是裝傻場面均演繹得投入和逼真，除了毁容性盡情扮醜，演繹硬軚場面時更全程繃緊，額頭上的青筋展現了她出盡全力咬緊牙扮繃緊。在裝傻扮狗場面上，她演繹出孩童時的純真貪玩狀態，又不顧形象亂叫及張牙舞爪四處亂咬，十分瘋狂。

談到硬軚一幕，陳瀅接受TVB.COM訪問時笑謂由於要Hold住僵硬一段時間，完成拍攝後全身乏力。她說︰「場戲原本個劇本寫符玲暈咗，之後我哋就好似平時咁，諗點樣可以有趣啲，試咗幾個方案覺得呢個最好笑，但係僵硬的確有啲難做，嗰晚我都定住咗嗰個樣3、4個鐘，所以有啲痛同有啲攰，到拍完嗰吓唔係好Feel到面上嘅肌肉，但我覺得只要觀眾喜歡就值得喇。」

陳瀅在昨晚一集還惡搞了她有份主演的劇集《美麗戰場》，劇情講述大台為了重振聲威，在費仁提議下舉行節目巡禮，即將推出的劇目分別有《美麗墳場》、《尋仇記》、《愛回水》及《中年好歌姬》。為增加惡搞度，除了由陳瀅親身上陣介紹《美麗墳場》節目內容外，《中年好歌姬》亦找來車婉婉扮演主持。

（即時娛樂）