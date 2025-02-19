痞子無間道｜李芷晴拎拐杖拍打戲猶如舉鐵 黃婧靈進修催眠治療盼助人 (16:43)

無綫劇《痞子無間道》人物多兼各有特色，前晚（17日）及昨晚（18日）一集，般鬥（韋家雄飾）「四大花面老婆」—「獨眼大夫人」史貞（葉凱茵飾）、「跛腳二夫人」廖蚊（李芷晴飾）、「斷臂三夫人」林渚（黃婧靈，波波飾）及「大肚」四夫人白箋（寶珮如飾）均有不俗發揮，4人除瘋狂打麻將，並先後使出真‧功夫。

「二夫人」李芷晴使出「旋風金剛腿」時，除盡顯腰力、腹肌力量及平衡力，她拿著大型拐杖亦相當搶眼；原來該支拐杖是監製陳耀全（Andy）下令讓芷晴打架專用，而且整枝都是由實木製造，重量至少4公斤或以上。芷晴舉起該支拐杖時台型十足。芷晴接受TVB.COM訪問時坦言，拿拐杖拍打戲猶如舉鐵，並指隨身拐杖不止一支：「我有兩支柺杖㗎，另外嗰支有繡花，可以襯平時啲衫。」

出拳有風的「三夫人」波波，除了凌厲眼神強勁。有網民發現，波波在《痞子》除顏值有所提升，身形亦纖瘦不少，讚她「靚咗又瘦咗」。波波接受TVB.COM訪問時坦言，被讚很開心，並謙稱是劇組功勞：「要多謝導演同監製同所有幕後同事。」波波指為劇集減肥，並因做運動練出小蠻腰：「嗰時keep住一星期做4、5日運動，食得好清，因為我知本身有啲肉地，著古裝未必夠好睇。」近年除了幕前工作，波波還進修催眠治療，去年獲得註冊催眠治療師牌。雖然已持有4張相關證書，但她坦言還在進修階段，皆因她覺得身心健康是非常重要，希望自己能借助新知識、幫助更多有需要的人。

相關新聞：痞子無間道｜陳瀅棄形象扮癲狗 惡搞《美麗戰場》變墳場

（即時娛樂）