陳妍希出Post 8小時後改離婚聲明 傳可分走陳曉近1億財產 (17:35)

台灣女星陳妍希與內地男星陳曉昨天（18日）在微博宣布離婚，日後會共同撫養兒子。陳妍希同一時間也在facebook出Post宣布離婚，惟其帖文一開始時是用簡體字，惹來部分網民質疑「這裏不是微博欸，可以好好打字嗎」、「這是臉書不是微博，應該不需要用簡體字吧」、「發臉書好歹轉個繁體吧。從此天各一方，祝好」等。8個多小時後，陳妍希於晚上9時34分悄悄地將聲明由簡體字轉成繁體字。

據台灣《自由時報》報道，有指陳曉的身家至少高達14億台幣（約3.3億港元），陳妍希與他離婚，有望獲得約4億台幣（約0.9億港元）。有業界人士透露陳曉於2017年接拍《那年花開月正圓》時，片酬高達3000萬人民幣（約3200萬港元）。他隨着知名度提升，片酬也跟住上升，後來演出的電視劇加起來高達693集，粗略估計片酬收入至少有3.2億人民幣（約3.3億港元），這還未計算代言、商務、音樂和綜藝等其他方面的收入。

陳曉在劇組工作期間的衣食住行等費用均由劇組承擔，常消費相對較少，估計婚後的積蓄至少有2億人民幣（約2.1億港元）。據中國婚姻法規定，夫妻在婚姻存續期間所得的財產，若無特別約定，應歸夫妻共同所有，因此陳曉和陳妍希在婚後8年間取得的財產，原則上應當平均分配，陳妍希至少分走近1億港元。

（即時娛樂）