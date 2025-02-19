葉蒨文被質疑同男友扮分手 邵初自爆有意中人 (18:48)

邵初、葉蒨文、呂慧儀、古佩玲和陳浚霆等，今天（19日）宣傳處境劇《愛•回家之開心速遞》。

邵初爸爸上月離世，邵初談起亡父時仍眼紅紅，她表示爸爸離開後翌日便開工，拍攝至後期忍不住流淚，NG多了1﹑2次，感謝大家照顧與體諒，她說：「可能神不守舍，因未試過失去至親，需要時間適應。（心情平復？）變成與感覺共存，了解這是思念，最初可能會有點愧疚與遺憾，覺得自己可以做得更加好，但現在已經學懂放低。（不影響工作？）我投入工作，可以將很多事情暫時拋諸腦後。」

葉蒨文將拍攝全新戀愛綜藝節目《女神配對計劃》，有網民質疑她為拍節目，與男友扮分手，邵初先說：「我可以證明她已單身了好一段時間。」葉蒨文表示回復單身8個月，她沒刻意公布。被人質疑會否感不開心？她說：「不會，在網絡世界什麼都會講，網民很有心，打大篇文章教我如何揀男仔。（擇偶條件？）外型沒有特別要求，不用高大靚仔，但由細到大偏向喜歡細眼男仔，性格很重要，要勇敢、有擔當和有點幽默感，一齊生活最重要有安全感和開心，細眼的男仔加油呀！」

她不擔心在鏡頭前有親嘴和攬攬鏡頭，認為不能強迫，亦不擔心男生對她情不自禁，相信工作人員會保護她們，女生亦要學會保護自己。邵初不羨慕葉蒨文拍戀愛綜藝，自爆已有意中人，對方是圈外人，正在了解中，但目前想專注工作。

（即時娛樂）