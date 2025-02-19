孖鍾鎮濤《巨塔之后》首合作但冇對手戲 陳展鵬演銀行家自嘲數口不精 (20:27)

鍾鎮濤和陳展鵬在《巨塔之后》首次合作，分別飾演醫院院長和銀行家，但2人在劇中沒有對手戲。（劉永銳﹑鍾偉茵攝）

TVB 77工作室今晚（19日）在尖沙咀舉行春茗暨慶功宴，無綫總經理（節目內容營運）曾志偉、無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、77工作室總裁鍾澍佳、TVBC上海翡翠東方傳播有限公司總裁彭明嘩，《新聞女王》佘詩曼、高海寧、馬貫東、壬敏奕和譚俊彥﹑《反黑英雄》張振朗、林景程、陳山聰和袁偉豪﹑《黑色月光》楊茜堯、《下流上車族》 鄧智堅、郭柏妍和羅毓儀、《法證先鋒VI：倖存者的救贖》蔡潔﹑《刑偵12》林保怡和高鈞賢、《巨塔之后》鍾鎮濤和陳展鵬、《夫妻的博弈》何廣沛和陳曉華、《正義女神》周嘉洛和許紹雄、《模仿人生》張寶兒和單文柔等出席，場面熱鬧。

鍾鎮濤（B哥）和陳展鵬在劇集《巨塔之后》首次合作，分別飾演醫院院長和銀行家，但2人在劇中沒有對手戲，展鵬表示超級可惜。B哥笑說：「有機會嘅，最重要你唔好退休。」

問B哥為何接拍該劇？他指一向喜歡鍾澍佳作品，可惜未有機會合作，今次因各方面都配合到，還可以到布拉格取景個多星期：「我未去過布拉格，風景很美，看照片與親身感受完全不同，寓工作於旅行，順道到英國探女兒鍾懿，她今年5月畢業。（當歌手？）看看如何，待她回來才決定，畢業她想做什麼也可以。（在內地還是香港出道？）去年她做了真人騷算已出道。」

展鵬表示拍劇多年，未演過銀行家，為了給人穩重感覺戴上眼鏡，他說：「最搞笑是我本身數口不精，財政交由太太單文柔打理。（有沒有被呃過錢？）未試過被人呃錢。」B哥聞言笑說：「這方面我有經驗，所以拍過防騙廣告。」

（即時娛樂）