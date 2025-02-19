林保怡認曾掟走山聰劇本 籲勿死記對白 勸陳自瑤放鬆演出 (21:13)

林保怡表示陳自瑤被他掟劇本之後，有試過偷偷拾回，他便勸對方放鬆去演就可以。（鍾偉茵﹑劉永銳攝）

林保怡直認曾掟走陳山聰劇本，又自爆跟他合作拍《刑偵12》的陳自瑤、張振朗及傅嘉莉，亦有同樣遭遇。（鍾偉茵﹑劉永銳攝）

視帝陳山聰日前接受訪問，重提當年與林保怡合作拍《隨時候命》，開工期間陳山聰突然被林保怡掟走劇本，令他不知所措，但後來才知前輩做法是一片苦心，反而多謝他的幫助。林保怡直認真有其事，但不只山聰一個，自爆跟他合作拍《刑偵12》的陳自瑤、張振朗及傅嘉莉，亦有同樣遭遇，形容此舉是反面教材。

保怡解釋：「同我演對手戲，不想他們只是死記劇本對白，而是融會貫通，好自然地演出代入角色。當然，自己是跟演員熟落，才會如此做法，他們也知道我出於好意。山聰其實演得好好，不需要看劇本，張振朗後來也可以放開劇本，是否因此而令他奪視帝，就要問他本人。」

保怡表示陳自瑤被他掟劇本之後，有試過偷偷拾回，他便勸對方放鬆去演就可以，亦會識做經常在片場萬歲，希望演員們明白合作，是為做好件事。

林保怡笑指好友李珊珊當年也被他掟劇本，提到李珊珊最近在網上頻道主持節目，保怡稱有密切聯繫及支持對方：「知她今晚做直播，我會找她送驚喜，大家是義氣仔女，做朋友一切心照。」

有關王大陸涉嫌偽造文件被捕一事，林保怡表示對事情不太清楚。他們早前合作拍電影，彼此合作愉快，農曆新年見面後未有聯絡：「拍戲也有叫王大陸放低劇本，大家夾戲好易就有交流，希望他的事件盡快解決，大步檻過，亦不擔心事件會影響新片上畫。」

同場的陳山聰回應遭林保怡當年掟劇本一事，承認因為自己當年是新人，演出經驗淺，非常擔心記英文對白，不及保怡淡定。多年後，山聰明白前輩用意，他現在拍劇，也會勸新人不必死記，他說：「我教新人先好好消化，然後將自己感覺自然地呈現，感激林保怡和歐陽震華，他們很樂意提攜後輩，今日才能做出好成績，所以，我都希望新一代演員好好向他們學習。」

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（即時娛樂）