視后佘詩曼楊茜堯難得聚頭 阿佘拍劇搞到手指起繭 (21:21)

兩位視后佘詩曼和楊茜堯今晚（19日）在春茗難得聚頭，2人大方合照，阿佘表示前年在萬千星輝頒獎典禮，在台上見過楊茜堯後，再沒見過對方。對於劇集再一次慶功，她表示很開心，時間過得很快。

說到3月開拍《新聞女王2》，問她準備如何？她說：「在看劇本，不過未有完整劇本，我逐集逐集追，好似追數一樣，只看了部分劇本，已覺得很有追看性。」她每次拍劇事前都會做功課，將自己對白默寫一次，透露之前拍完《正義女神》修甲時，對方問她為何手指起繭，可能因為她默寫太多所致：「劇中有很多對白和專業名詞，不能錯，初時拍攝都有NG，但做順了就沒有，事前要花時間背默，勤力過以前讀書。」

阿佘現在休息中，3月初去意大利出席米蘭時裝周，不打算大出血，說：「以前會大出血，買幾多錢就不講，現在經常拍劇，根本沒時間穿，好浪費，現在會精選，之前拍《正義女神》出動私伙套裝，《新聞女王2》會否出動私伙就未知。」她透露加入《新聞女王2》其中一個新血是黃宗澤，他們相識多年，但從未合作過，未知有否感情線。另外，問到有關王大陸涉逃兵役被捕一事，阿佘說：「唔知，我諗係誤會，佢會處理，希望佢乖仔。」

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（即時娛樂）