MIRROR《手印》MV登場 12子「槍口對外」抗外敵 素顏上陣挑戰演技 (21:46)

在挑選球衣號碼時，12子不約而同選了當年參加《造星》時的編號。（大會提供）

男團MIRROR今年首支團歌《手印》今日（19日）強勢登場！《手印》由徐浩作曲、曾樂彤填詞，並由徐浩監製，更是MIRROR睽違逾2年慢歌，曲風及歌詞勵志又熱血，寓意12子帶着這團重新燃點的火種登場，齊心對抗外面紛擾世界。

隊長楊樂文（Lokman）說：「做完MIRROR 6周年見面會後，我們便想做一首勵志團歌，收到《手印》Demo時，徐浩已經附帶歌詞，雖然是表達另一種溫暖，那種不只是溫暖，而是有溫度感覺，情况就如起初成團時，大家齊心發出光芒溫度，但光芒時晴時暗，代表當中總有磨擦、忽冷忽熱，但只要大家毋忘最初發出光芒與溫度感覺，便可以繼續同心前行。」

《手印》MV邀來彭秀慧執導，MIRROR在MV中飾演曾蟬聯多屆聯賽冠軍的美式足球員，為了力保最後出線資格奮力作賽，當看到儲物櫃門的陳年照片後，當初成軍熱血回憶湧現，加上隊長義正詞嚴訓話，喚醒大家內心那團火，重燃對隊友信任，以及對美式足球熱誠，豁出去打好「最後一戰」！

彭導透露甫聽到《手印》初版時已「毛管戙」，滿腦子都是運動比賽熱血畫面，並說：「MIRROR經歷跟球隊類似，大家也是向著同一目標進發，過程中難免有輸有贏，但球隊真正對手是外面的世界，一定要齊心才能事成！」為了形神俱備演繹12位運動員，彭導要求MIRROR淡妝，甚至素顏上陣，打破跳唱男團既定形象，亦感激12子及幕後團體全力配合，可以按時完成媲美運動微電影的《手印》MV。

首次接觸美式足球，更要全副武裝上陣，MIRROR高呼好玩又刺激，素有「風之子」美譽的柳應廷（Jer）表示：「以前在男校長大，閒時沒事便一大班人打波，無論排球、羽毛球與足球，蹴鞠我也踢過呢！作為足球小將，穿上美式足球裝備後覺得很重，幸好邀請了『殺人鯨隊』對賽，他們熱心地教我們傳球，又教我們如何撞對手才不會受傷，很好玩！同時勾起當年拍攝《男排女將》回憶，當時大家也趁休息時打波，以及在後巷補眠，感覺超正！」

呂爵安（Edan）與邱傲然（Tiger）對美式足球「一見鍾情」，Edan說：「之前看過動漫《衝鋒21》，卻是第一次接觸美式足球，傳波及接波相當有趣，加上本身喜歡短跑，如果可以選擇，我會選擇MV中位置打比賽，相當過癮！」Tiger則說：「當我傳了一記好球後有種莫名的成功感，這項運動講求的體能與氣概，以及團隊的合作精神，洋溢熱血又青春感覺，我跟AK（江𤒹生）也心思思嘗試『輕手版』、毋須猛烈撞擊的美式足球。」

講到MV中的冠軍球隊要面對勝負得失，入行6年多的MIRROR感受甚深，王智德（Alton）說：「球賽中勝負相對客觀，只要更快更高便是勝利，但在MIRROR中的勝負，其實只需跟自己比拼，事關舞台上沒有絕對勝負，真正需要比較的，只有昨日的自己，這是我在MIRROR中這6年多中學習到的道理。小時候覺得做大人不能容易氣餒，但經歷了這幾年後，反而覺得氣餒也不要緊，要學習如何讓它發生，而非一味拒絕氣餒，只需要提醒自己盡快站起來便行了，人要這個過程才會成長。」

Edan認為MIRROR中根本沒有勝負可言，並笑說：「首先其實根本無分輸贏，只是過程與經歷，促使自己不斷進步，就算你覺得贏了，也未必是真正的贏，反之亦然，最重要是平常心，盡力就好了，不用在乎輸贏，就算氣餒也可以視作刺激，有刺激才能令自己進步，反而令你之後可以『贏』呢！」邱士縉（Stanley）也說：「有輸贏才能有不同刺激，令大家保持心中那團火，對演藝事業更有追求，更渴望進步！」

面對不同的打擊與挫折，MIRROR認為只要毋忘初心，便能「關關難過關關過」，Lokman說：「只要你喜歡做一件事，便會花光力氣、燃燒生命去做！正如明明上台前身心疲累，但只要上台表演或是Roll機開拍，『副偈』自然會撻著！」Tiger說：「入行6年多，一定有不同意見，有人喜歡或不喜歡你，若要保持幹勁與熱血，首先要找到自己喜歡做的事，漫無目的話，心志很快便會被磨蝕。例如小時候學跳舞、長大後參加《全民造星》，當初的出發點並非為了入行，但一定是因為喜歡表演，只要毋忘初心，不斷尋找機會做自己喜的事，自然更有幹勁！」Jer續說：「如果當年沒有參加《造星》，老了一定會後悔，後悔沒有為自己的夢想踏出第一步，只要我銘記對唱歌的熱愛，記住在台上享受歡呼聲的瞬間，能夠影響別人的感覺，便會有心力去面對任何問題。」

「毋忘初心」這四個字，MIRROR絕對說到做到，事關在挑選球衣號碼時，12子不約而同選了當年參加《造星》時的編號，Alton說：「跟大家說個秘密，當公司說要揀球衣號碼時，我第一個說要揀78號，沒有任何一個號碼比78號更有意義！」

Tiger同樣覺得38號意義非凡：「38號是我人生中最重要的號碼，連買六合彩也買38號， 自己因為《造星》38號而入行，改變了一生，再次見到這個號碼感觸良多。」Stanley則笑說直至拍《手印》MV當日，才知道同組的Edan是63號，Edan即笑說：「因為他當時沒有放我在眼內！」Stanley連聲否認，並說：「慶幸當年是1號，第一個出賽，評判未知參賽者的水準，只要稍有表現便能藍燈通過，如果我是99號的話，便進不了MIRROR，所以全靠幸運，多謝上天安排。」

（即時娛樂）