痞子無間道｜JW用力過度 朱敏瀚臉上留清晰腳趾印 (13:57)

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、王灝兒（JW）主演的TVB劇集《痞子無間道》，昨晚（19日）一集揭開泰帥（黃子恆飾）與思朗（麥美恩飾）原來是已和離的夫妻，泰帥表面與思朗狗咬狗骨，實際是愛前妻心切兼想救思朗離開「爆血館」。黃子恆今次演的奸角智商有限、撞板多過食飯、零殺傷力，跟他慣演的心計奸角不同。甚少演喜劇的他亦令網民眼前一亮，繼之前與周嘉洛「唇槍舌劍」式玩轉香港經典影視臥底角色後，兩人又以Beatbox形式自創「痞子版《香港早晨》」。

黃子恆接受TVB.COM訪問時表示入行以來只拍過3部喜劇︰「我每年7至8成時間都係演奸角，多謝監製冒險用我演喜劇，希望觀眾睇到我唔係淨係可以著西裝、斯斯文文咁去演戲，我都可以另類嘅。其實套劇我自己睇番都會笑，因為當時演得都幾隨心，有時都唔記得咗當時點解會咁演。我覺得范泰帥份人主要係唔守規矩、估佢唔到，想做乜就做乜，自High同活喺自己世界，變相我點演都得，只要導演同對手收貨。」對於角色被網民取笑眼線時粗時幼，黃子恆說︰「佢化妝有時粗有時幼先符合番佢跳框嘅性格。我每次造型都至少要花兩個多小時，落眼線妝都唔容易，因為要用啲唔甩色嘅眼線膏先上到妝。其實我個髮型係頭套嚟，笠上去都幾重，又要夾好多頂夾，類似啲女仔拍宮庭劇咁。最近宣傳我上番呢個妝頭，我都想像唔到當時大熱天時拍劇時咁大動作係點過，不過見到出嚟效果好咩都值得。」

另外，高強（JW飾）企圖用腳為公子（朱敏瀚飾）蓋被時，意外踩落公子的臉上，並因為腳抽筋未能離開，令公子的臉上有腳趾印。原來，朱敏瀚臉上的腳趾印，是JW的真腳趾印。JW接受TVB.COM訪問時說︰「呢件事真係好難忘，當時我啲腳趾直情喺朱仔個嘴隔籬，跟住我係大力到，我隻腳離開佢塊面嘅時候，啲腳趾嘅紅印都仲喺佢塊面度，哈哈！我之前都有用消毒紙巾抹咗隻腳好多次，始終都係將隻腳擺喺人哋塊面度，嗰幕真係辛苦朱仔同埋唔好意思。同埋因為劇情佢仲會幫我捽腳，所以真係有啲尷尬！」

（即時娛樂）