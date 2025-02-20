姚焯菲首次父女檔合作 捐5位數利市錢保育大熊貓 (14:29)

姚焯菲（Chantel）與爸爸姚輝文日前首次父女檔工作，獲安排跟港產大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」近距離接觸。Chantel表示：「第一次跟爸爸一起工作很好玩，看到爸爸在化妝時，感覺有點奇怪，事關平時是爸爸看着我化妝，今次互換角色，相當特別！我有教爹哋如何走位，又提醒他要如何遷就鏡頭角度，盡量讓自己的『靚仔樣』多點出現於鏡頭前。」首次擔任幕前工作的姚爸表現淡定，甚有大將之風。他說︰「適逢拍攝當日是情人節，囡囡又是我的『前世情人』，恍如跟Chantel來了一個『大熊貓約會』，十分Sweet！雖然要出鏡不算太緊張，但我也體驗到要坐定化妝原來也很累，需要定力十足，才能紋風不動，絕不簡單，更加覺得囡囡做幕前不輕易呢！」

姚氏父女表示今次拍攝工作讓他們可以探望一對港產大熊貓，Chantel說：「我從小到大都很喜歡大熊貓，所以爸爸媽媽經常帶我到主題公園看大熊貓，但以往看到的安安、佳佳及盈盈、樂樂都是成年大熊貓，今次是首次看到大熊貓BB，真的超級可愛呢！而且全港市民齊齊在新聞中見證家姐、細佬誕生，看着牠們長大，一天比一天健壯，這種感覺十分奇妙！」姚父續說：「這個場面相當難得，而且這對港產大熊貓BB在香港出生，恍如有香港身分證一樣，就像我們的一分子，值得大家愛惜與欣賞。」

姚爸爸是投資公司的首席財務官，他分享理財之道︰「我們一直秉持『應使則使』的大原則，有需要的東西當然要買，但喜歡的東西卻不一定要馬上入手，反而要經過等待及沉澱，三思而行。其實等待的過程變相可以儲錢，我們從小就灌輸Chantel要學懂儲蓄，當你儲到一定數目後，仍然想買心頭好的話便付諸實行，若然熱情過後發現自己未必想買那樣東西，便將儲蓄用作其他用途，例如考慮進行投資理財，目標將財富增值，將錢用得更有價值！」

18歲的Chantel一直銘記爸爸的教誨：「爸爸跟我說過的這番話，至今難忘，他叮囑我就算有想要的東西，也要耐心等待，利用等待的時間驗證自己是否真的喜歡，而且爸爸更以身作則，他試過等足5年才入手心頭好呢！儲錢是理財的重要一環，所以近年的利市錢99%都存進戶口，今年亦如是，不會胡亂花錢購物。而且我答應了父母，今年要捐出部分利市錢保育大熊貓，回饋社會，預計會捐出5位數字吧！」向來寵粉的Chantel為一班「小菲象」（粉絲暱稱）準備了「菲」常體驗：「如果大家想跟我一起於4月跟家姐、細佬來一個近距離見面，記得留意TrendyTogether22 Instagram 有獎問答遊戲。」

（即時娛樂）