李泇霖宣布成立歌迷會 候選港台新人獎興奮莫名 (15:15)

首屆《中年好聲音》參賽者李泇霖，日前舉行首次音樂分享會，除了演繹新歌《居於心裡》，還應粉絲要求演唱在《中年好聲音》比賽中的五燈歌曲《情人知己》及代表自己心聲的《默契》。泇霖在分享會中談及自己的成長故事，以自身經歷鼓勵大家。活動尾聲，她宣布成立歌迷會「霖善一族」，現場觀眾即時免費成為會員，並於稍後再公布入會方法，讓更多人參與。

她表示新歌《居於心裡》去年12月尾推出後，出現了3件意想不到的事。泇霖說︰「《居於心裡》點播率是我去年3首歌之冠，YouTube點擊率已衝破10萬次，更意想不到是，歌曲早前打上了香港電台的『中文歌曲龍虎榜』，成就了我人生中的第一次！當時我在收音機上聽到歌曲上榜，淚流滿面，真的沒想到！不久之後，我又收到消息，有商場挑選了這首歌的MV在大熒幕播放，實在喜出望外！這次算是超額完成，很感恩！」

不過，對泇霖來說，最大驚喜莫過於成為今年香港電台「十大中文金曲」的「最有前途新人獎」候選新人！她說：「怎會預計到？我獨立做音樂，一切也不容易，真心多謝港台對我的肯定！競爭那麼大，能夠候選已是奇蹟，對我來說是很大的鼓舞和動力！希望大家投我一票，讓我創造奇蹟中的奇蹟！」 泇霖感恩這一切的發生，也多謝曾幫助她的人。她預告今年會繼續努力走自己的音樂路，3月4日會參與莫鎮賢製作的「我們的好聲音演唱會」，4月也會有其他演出。另外，她會推出首張實體唱片，現正積極預備自己創作的第4首歌。

（即時娛樂）