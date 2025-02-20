森美自詡家中老婆比黃翠如好 蕭正楠護妻立即宣戰 (16:12)

森美主持的無綫辯論形式綜藝節目《今晚乜都拗》今晚（20日）播出新一集，評論題目分別為「單身好啲定結婚好啲」，支持結婚的藝人代表有蕭正楠、麥美恩、林秀怡，支持單身的藝人有曾展望、周奕瑋、潘盈慧。蕭正楠節目一開始即搞笑地唱好婚姻︰「我答咗單身好，我返到屋企就唔輕鬆喇，就有好多嘢要跟尾，所以絕對係結婚好！我覺得喺結婚嘅過程，令我最深刻係我覺得我比以前更加好。」當被追問婚後是否無自由時，他先是發呆，繼而不停地笑，如被篤中死穴地說︰「唔好講我呢個case先啦，我驚我講錯。唔係佢唔畀，而係我唔想！」

近日被葉蒨文看中的曾展望直指「沒有另一半，問題少一半」，他表示︰「女朋友要𧨾㗎嘛，一個月總有幾日情緒波動啲，我自己已經情緒壓力大，我再要承擔多一個人嘅情緒，就大件事。唔通你話聽日𧨾番佢，咁你未必捱得到聽日。」蕭正楠聞言取笑道︰「如果你性格係咁，你嘅下場都好悲慘！你好多負面嘢講出嚟，你唔可以喺佢嚟M時特別溫柔咩？」周奕瑋立即反擊：「呢個世界唔係所有女人都係黃翠如嚟㗎嘛！」森美搶着說︰「我太太好過黃翠如！」蕭正楠即時向森美「宣戰」，場面搞笑。

麥美恩在節目中呻「點解我仲未嫁」，又稱一個人供樓壓力爆煲。周奕瑋踢爆她其實很享受單身生活︰「你話你屋企啲酒，寧願自己一個人飲都唔想同人Share。你仲話『我就係豪門，我使人幫我供樓？』」

（即時娛樂）