韋禮安3.8澳門開騷 練定廣東話 跟歌迷預祝白色情人節 (18:32)

台灣男歌手韋禮安的《「如果可以，我想和你明天再見again」2025 澳門演唱會》，將於3月8日澳門倫敦人綜藝館舉行，讓港澳歌迷享受「韋氏金曲」細膩與深情！

韋禮安說：「很高興能再次來到澳門倫敦人開演唱會，2023年帶著《而立之後》的主題來演出，今次很期待《如果可以，我想和你明天再見again》能夠引領大家感受音樂帶來的治癒與力量。」素來有「雨神」之稱的韋禮安又笑說：「今次是在室內演唱，不用擔心受天氣影響，各位觀眾可以安坐華麗又舒適的綜藝館，由我來陪伴大家細味音樂帶來的悸動，療癒不同人生階段的成長痛！」

除了巡迴世界各地開唱外，韋禮安去年在綜藝節目《披荊斬棘的哥哥4》中，帶來的精彩舞台表演，將音樂才華及個人魅力發揮到極致，今次巡迴演唱會澳門站，將為歌迷帶來耳目一新的表演！他說：「前年在香港開演唱會時，我翻唱了《如果可以》的粵語版本《不求月老》，我很喜歡網絡上的有心人，特意翻唱的粵語版，所以我『翻唱了別人的翻唱』，當作禮物送給歌迷，既然來到澳門，可以跟香港及澳門的歌迷見面，想必很適合再唱《不求月老》吧，我會努力練好廣東話的，預祝浪漫的白色情人節，到時見！」

韋禮安的澳門演唱會，以「一天」為主題，分成5個時間段，第1段是凌晨3時5分，即韋禮安的生日； 第2段是早上7時29分，是他參加校園歌喉戰時奪冠的日期；第3段是下午2時15分，象徵他於2015年第一次在台北小巨蛋開唱；第4段是傍晚6時27分，紀錄他在《第26屆金曲獎》獲得「最佳作曲人」的日期；第5段則是晚上9時10分，即韋禮安於2023年重回小巨蛋的日期。韋禮安希望透過5個別具意義的日子， 透過音樂跟現場歌迷一同回顧與分享音樂之路，打造韋氏專屬浪漫！

（即時娛樂）