張敬軒復工重近9磅 回應私家咪疑遭刮花 自認偏執狂 (20:29)

張敬軒、陳慧琳（Kelly）及周興哲今天（20日）到中環出席品牌活動。剛放完2星期年假的軒仔，以新髮型精神奕奕開工，他表示粉絲指他太瘦，所以在農曆新年期間多吃一點，重了4公斤（8.8磅），但自覺只充了一半電，因要返廣州屋企，幫父母執行李送返香港，本想去遠一點地方，但想休息，亦怕睡「生保牀」，決定留港消費，帶父母買新衫，品嘗香港美食。

軒仔今年也派了6位數開工利市，他笑稱和親戚拜年，自覺40多歲仍討利市，有點厚顏無恥，因已婚親戚比他年紀更小，也感尷尬，但他一日未婚都會繼續討利市。軒仔指今年過年母親偕舅母日本旅行，爸爸掛住坐新電動輪椅，和2個新姐姐玩「烈火戰車」不理他，他笑言：「日日影相給我看，不知道以為他多了2個情人。」

軒仔上月底出席馬場活動演出後，在社交平台上載私家咪相片，並指極心痛，疑遭工作人員刮花，軒仔解釋：「我都有點不好意思，不應該放上網，當日有人問我為何有少少黑口黑面，上台前我確受到影響，因為我很愛惜支咪，但應該是之前已被整花，不是當日造成，但見到好多人都講，其實做幕前都應該要體諒幕後，我以前會借咪給別人用，現在是小器了，有時難免有點碰撞，我從小都有少少偏執狂，支咪刮花一下，個心都不舒服。」

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（即時娛樂）