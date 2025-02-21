首與MIRROR全團合作 彭秀慧執導MV 見證12子齊心力量 (13:27)

男團MIRROR日前推出新歌《手印》，MV由彭秀慧執導。彭導昨天（20日）在社交平台分享拍攝當日與12子的合照及其他花絮相，她說︰「很多人看到這幅合照說我『很幸福』......Okay...... 對上一次『很幸福』，是你們在九展的演唱會，我記得呀。不是初次見面，有些也有過合作，不過第一次和12子一起工作，要拍攝的東西也有點野心（或貪心），難免有所擔心，難得你們給予我的是很多驚喜。」

彭導續說︰「由我定了球隊名字，叫你們自由決定自己球衣號碼，然後你們自動埋位，各自歸位，我發現後內心一熱，真的沒有比這個更好的設定，也成就了這個故事的更多感動。幾年後，你們的經歷不少，這首團歌似是一個階段的總結。每一個solo moment前的小溝通，以歌說故事，我只能說，兩天內想拍的東西都拍到，都拍好，仲要一日早收，一日準時。你們齊心的power真的好大，最後從轉角位步出的畫面由構思到睇景已經出現在我腦海，拍攝這場時是全日最後一個鏡頭，經歷了所有，看到你們齊齊整整，眼神堅定，步步向前，我希望這就是《手印》的精神。齊落齊上！然後一齊衝！多謝經理人叫我埋去幸福，雖然我唔好意思，但如果唔影就一張幸福都無。工作愉快是維他命﹗」

（即時娛樂）