蔡卓妍集氣爭取開續集 《祥賭必贏》擬原班人馬拍新戲 (14:46)

蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、朱栢康（朱康）、胡楓（修哥）、岑珈其、吳家忻等，前晚出席賀歲片《祥賭必贏》感謝宴，答謝一眾台前幕後及觀眾捧場。眾人開香檳慶祝之餘，阿聰、阿Sa與修哥還逐台敬酒，充滿喜慶歡樂氣氛。阿Sa集氣爭取開續集，更希望大家長做長有，日日有工開，電影圈早日結束寒冬期。監製伍健雄有求必應，考慮原班人馬再開新戲，全場掌聲和應。

電影宣傳終告一段落，阿聰感覺自己好像在戲院打工一樣，阿Sa則形容個多月內謝票的過程令她感覺像開了多場Talk騷，既開心又充實。阿聰佩服阿Sa一人謝票，讚她膽識過人。阿Sa自命口才不及阿聰和朱康，但朋友包場總不能不現身謝票答謝。她說︰「單拖謝票當日，我跟經理人一起拿着寫上『祥賭必贏』的巨型紙牌在中環鬧市趕往戲院謝票，十足遊街一樣，人生真是第一次，很搞笑。最開心的是無論是親朋戚友或粉絲都很捧場支持，特別是一班粉絲，他們不止看一場，有一些還跟着我們謝票場次買飛，甚至包場，而這些粉絲更來自世界各地，他們給我的動力和支持，令我感覺好像一次過開了很多場粉絲聚會，很窩心。所以即使新年沒有放過假，但感覺自己更加需要努力謝票答謝。而更開心的是跟阿聰、朱康他們謝票，每一場都充滿歡樂，每一場都給他們的急智口才、言行舉止逗得笑個不停，所以今個新年我真的名副其實笑住過年。」

阿Sa讚阿聰非常勤力，除了謝票之外，他可以第一時間在網上回覆每一位觀眾網友對電影的感受和支持，可見他對這部電影的付出和投入，非常敬業。 阿聰也跟其他賀歲片對手互動，包括張文傑搞鬼的在戲院留下戰書給他，而他亦很誠心誠意的回覆。阿聰說：「雖然彼此是競爭對手，各有賀歲片上映，但我覺得這種互動氣氛很好，互相支持彼此撐大家，我們不是敵友，而是戰友，希望每部電影都有好票房就最圓滿；這個互動氣氛是一種好的改變，希望可以持續落去！」至於超過50場謝票感受，阿聰形容自己的投入程度，可以去到每場一完，跳上車即倒頭大睡，絕對是體能挑戰。

朱康坦言希望自己每一部作品都能夠功德圓滿，好像《破‧地獄》一樣，今次《祥賭必贏》對他來說也同樣圓滿。提到在謝票的過程中跟觀眾玩人浪，他不禁的說：「玩人浪將現場歡樂氣氛推至更高，但最大的感受是，開心證明還有觀眾入戲院睇戲，希望香港電影繼續努力。」談到電影若真的拍續集或原班人馬拍新戲，朱康、珈其和家忻連聲叫好之餘，也預先為自己的角色作新的設定。朱康希望在續集中可以以中韓混血兒Ian Suen身分出現，講及自己在獄中的生活，而戲中他追求的對象家忻到獄中探望，繼續各式各樣的情緣。飾演失明賭徒的岑珈其則笑說：「導演對我好好，他叫我扮盲人，但不需要我合埋雙眼，所以我希望如果有續集的話，我可以開眼。」家忻期待到男子監獄探望Ian Suen，延續前緣。

（即時娛樂）