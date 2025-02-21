歌手王若琪患腦動脈瘤 返港做手術最驚插喉傷聲帶 (16:08)

現年39歲的歌手王若琪（Takki）2008年在韋綺姍介紹下入行，後來因父親病逝、母親健康問題而停工。她曾短暫復出樂壇，後因情緒病而離開幕前，更去了外地生活。神隱多時的她在台灣女星徐熙媛（大S）傳出死訊當天，在社交平台公開腦部X光照片，透露患上腦動脈瘤。

她當日說︰「本來諗住好番先同大家講，但係今朝起身睇到新聞，令到我有感而發想早啲同啲朋友講吓嘢，首先今朝睇到新聞真係有唔開心，亦都令我覺得能夠健康快樂咁樣生活喺呢個世界上面其實真係唔係必然，真係要珍惜所愛。呢幾年逃避咗一啲嘢離開咗香港，有好多好多朋友我都冇搵冇見，其實我都好掛住佢哋，但有好多原因令我呢幾年一直處於唔係好想見人嘅狀態。今次我諗係我五年嚟返嚟香港逗留最長嘅一段時間，因為我腦血管出咗啲毛病，生咗一個腦動脈瘤，醫生同我講有啲人係唔使處理嘅，但係因為我係喺腦入邊，如果我唔處理嘅話，有一日佢爆破就會有生命危險，亦都講唔埋幾時會發生，其實我一直都十五十六，做咗好多research究竟應唔應該去做呢一個手術，其實諗落我都好幸運，因為醫生話血管係冇痛覺嘅，所以基本上好多人係個瘤爆破咗之後先知道，嗰陣時已經係腦出血，三分之一嘅人會離開，三分之一嘅人會導致傷殘，另外嗰三分之一嘅人先至好幸運咁樣走番出嚟，做番個正常人，我係因為一次劇烈嘅頭痛發現咗呢個病（但係醫生話呢個頭痛根本都唔關事，真係咁好彩發現到），所以我喺權衡過利弊之下，返咗嚟香港決定做呢個手術，要將一個支架放入去血管裏面，做完手術之後再食六至九個月嘅藥，慢慢等血管修復，等醫生放完假返工就安排手術嘅事宜。」

Takki感激身體響警號，令她知道有問題要處理。她雖然很害怕，但這個病令她終於知道仍想繼續演藝事業。她續說︰「我以為自己放棄咗，但到咗呢一個時刻，我仍然好希望有機會再做番自己喜愛嘅演藝事業，所以我知道呢一樣嘢對我嚟講同生命一樣重要，亦都希望有更多嘅機會去表達自己同埋分享自己嘅一啲經歷，同埋話畀大家聽，依家好多病都年輕化，希望大家唔好以為自己仲後生可以捱得到，一定要定期去check住，有咩事盡快去睇醫生唔好拖症。有啲好朋友可能知道我返咗香港都唔出現，或者呢幾年約咗我好多次我都唔出嚟，我想同你哋講，親愛的好朋友們，其實我都好掛住你哋，亦都keep住有留意你哋嘅消息，不過我收埋咗自己，依家唔會㗎啦，希望你哋都仲記得我，等我好番之後再玩過。」

事隔半個多月，Takki昨天（20日）再於社交平台出Post，稱已成功完成手術。她表示︰「手術成功，好多朋友以為我腦裏面有動脈瘤係要開腦同埋要鏟頭髮，其實係喺我嘅大髀開一刀，然後用一條道管穿過我的血管去到我腦嗰條患病嘅血管裏面，然後再喺嗰度做造影同埋釋放個支架出嚟。手術之前收到好多朋友嘅PM，有啲就話自己有病啦，有啲就話屋企人因為咁樣走咗，同我講好高風險㗎做都可能會死㗎或者會中風殘疾㗎，咁我首先同佢哋講每個人嘅位置都唔一樣，如果我唔做我爆咗嘅話，我可能直頭係冇命，連趕去要十字車喺屋企送我過醫院嘅時間都冇，大家話我好勇敢，其實我想講我都係冇得揀，所以我好積極咁面對，因為咁樣係唯一可以完全變番一個正常人嘅機會，我唔想攬住個計時炸彈過一世，講嘢大聲啲、行快啲、激動啲、拎重嘢都驚佢爆咁。作為一個表演者，點可以每一刻都咁平靜呢？真係非常之敬佩醫生，尤其係神經外科醫生，感激好感激我碰上到一個好醫生，除咗技術好之外，佢好有醫德，亦都好細心講解畀我哋聽面對緊嘅處境，話畀我聽我呢個位置對我嘅生命有咩影響，做會點樣做？會有啲乜嘢好處同埋風險，唔做又會有啲嘢影響，衷心多謝吳永杰醫生 ，一見到唔開心嘅時候我就覺得很信任他，問咗佢好多問題，希望佢唔嫌我哋煩。我驚咗好耐㗎啦，多謝吳醫生救咗我一命。」

她透露手術前一直關心插喉的問題︰「原來正式做手術嘅全身麻醉係會冇咗自主呼吸，一定要插喉，第一我唔想傷到個喉嚨；第二我睇過婆婆同埋媽媽喺ICU插咗好耐喉嗰種好辛苦，畀人綁住手腳郁都郁唔到嘅感覺，我媽咪連氣道造口都切埋，我曾經同我細佬講，如果要我插喉，我唔插㗎，我寧願死㗎。後來麻醉師話聽咗吳醫生講，因為我要唱歌，所以盡量唔好傷到聲帶，掹番出嚟嗰陣時都好快所以冇乜感覺。我瞓咗上張床度，仲問麻醉師：『我會唔會喺中途醒番㗎？』佢話：『如果你中途醒番，我就冇得撈啦。』我係好驚嗰啲我自己又開唔到眼郁唔到其實我又醒咗好痛，但係冇人發現我醒咗嗰隻。我諗吳醫生都覺得我好奇怪，佢同我講咁多有風險嘅嘢，我都只驚條喉呀，驚佢會唔會綁住我對手呀，矇住我對眼啦嗰啲。因為我覺得風險交畀佢哋啦，我知道風險係高㗎，一旦篤穿咗個瘤我就出血可能隨時都冇命，唔知呢，我好相信我一定會冇事嘅。接落嚟仲有六至九個月藥要食呀，因為血管入邊啱啱安裝咗個支架，防止啲血流到入去個動脈瘤裏，但係因為呢個支架會令到本來條血管釋放一啲一粒粒嘅嘢黐上個支架度，驚佢會堵塞晒成條血管，所以要食兩隻薄血藥，六個月之後睇吓個泡泡有冇縮番細，然後再持續觀察，一步一步慢慢康復。又有多一個經歷可以寫歌或者寫故事，真係好感恩 。」

（即時娛樂）