范瑋琪反擊網民指控 甫醫生對話截圖否認傳染大S後刪文 (20:01)

台灣女星徐熙媛（大S）月初遊日期間流感併發肺炎逝世，終年48歲。陳建州（黑人）與范瑋琪（范范）夫婦被指上月尾感染流感後還參加聚會，當日同場的大S疑因此染病。范瑋琪沉默19日後在社交平台發文澄清，她甫出網民的指控，及疑是黑人與醫生的對話截圖。

該名網民表示︰「自己家流感還聚會，怎麼這麼缺德，不顧自己親朋好友死活，自私！」醫生則說︰「最近看了大S的新聞，也覺得非常非常難過，同時也看到你們相關的新聞，覺得你們也很無辜，為了不想你們有所自責，我可以說明一下，其實你在小孩住院時也吃了xofluza，隔天已退燒好多了，25日已經沒有傳染力了（因為你吃了特效藥），范范並沒有得流感，只是咳了2個月，應該是黴漿菌，也吃了日舒，已有改善，因此並不是你們傳染的，也希望你們不要自責，一起保重。」范瑋琪在帖子中表示︰「我本來不想解釋任何事，但太多的惡意中傷甚至牽扯到我的孩子我無法忍受。我的孩子痊癒後也待在家裡完全沒有出席歸寧宴。我最好的朋友永遠離開了，我真的希望這世界的惡意能不能少一點，哪怕是一點都好。」

范瑋琪共發文3次，每次都甫出與醫生的對話截圖。她不斷編輯又發文，在第3次的帖子中以雙手合十的符號回應醫生所說的「你在小孩住院時也吃了藥」。不過，范瑋琪在新聞曝光後不久就刪除了帖子，只留下在錄音室錄新歌的照片及表示「珍惜每個當下，做自己最熱愛的事情」。

（即時娛樂）