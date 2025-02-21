古天樂回應曾預言混血肥仔離婚︰搵出嚟嗰個真係神喇 (20:22)

古天樂今天（21日）出席葡萄酒品牌活動時，透露曾嘗試戒酒一個月，但發現邊飲酒邊傾生意時的氣氛比較好，因此失敗收場，改為減少飲量。電影《九龍城寨之圍城》在日本大受歡迎，戲票更炒貴26倍，他說︰「絕對是意料之外，由當初100間做到現在超過1000間戲院上映，而且全部是大戲院。沒想過這部戲會那麼受歡迎，連設計師小島秀夫也很欣賞，當地更突然流行吃叉燒飯。」古天樂將飛往當地謝票，他說︰「今次到日本宣傳好開心，很久沒試過港產片在其他地方那麼受歡迎，而且當地因此辦了很多香港文化回顧及保育展覽，對香港旅遊有一定幫助。」談到《九》片獲14項金像獎提名，古天樂說︰「入圍已是一個肯定，得獎與否不要緊，團隊的努力被大家看見才最重要。」

好友李珊珊全面復出，古天樂稱十分支持︰「她之前外出時也可能手震、流汗，我們一班朋友也鼓勵她外出逛逛，可以去不太多人的地方，但要和外界接觸。她全面復出，我作為朋友當然開心，非常鼓勵她嘗試工作，接觸多些人，在生活上慢慢康復過來。」至於可會邀請她拍戲，古天樂說︰「要看劇本可適合她，亦要了解她的狀况。她已患了這個病好一段日子，過程反覆，最近開始穩定一點，但早前又因感冒入院，所以要以她的身體狀况為先。」古天樂叫李珊珊不用理會外界的負面批評︰「什麼都假，最重要是做自己，正向地面對自己。她現在最大的問題是健康，一定要有正能量才可面對工作。」

曾合作拍片的YouTuber曾達恩（混血肥仔）被指背妻與網台藝人丁彥均（丁丁）約會，事件持續發酵更爆出混血肥仔早已分居一事，古天樂說：「我有看新聞，私人事他們自己回覆吧，給他們空間。我10個月前拍片已預言他辦離婚？我開玩笑， 亂說吧了，搵出嚟嗰個真係神喇。」談到有關被追討錢債的官司，古天樂表示已交由律師處理。

（即時娛樂）