《唐探1900》還原125年前舊金山 周潤發3分鐘英語戲獲全場鼓掌 (21:07)

王寶強、劉昊然、周潤發合演的電影《唐探1900》，目前於內地票房已衝破32億人民幣，早前在香港上映時更成為新片開畫票房冠軍。電影為將觀眾直接帶返回1900年的美國舊金山，不惜工本將整個戲中的舊金山重建出來。為了更貼近當時的真實，所有建築及當時候用的電車或馬車等交通工具、當時人的器具、甚至日用品，都是1比1完全按照歷史真實還原。

電影公司動用了超過6000人，花了7個月時間將整個舊金山城搭建出來，讓所有演員直接進入1900年的狀態。周潤發對這個場景表示讚歎：「很難相信這是在中國蓋的一個城市！」連拍攝多年電影的荷李活演員尊古錫（John Cusack）也表示：「我在美國和很多地方都拍攝過電影，我從未見過一個世界被創造得如此詳細、精緻、美麗、完美。這一切都是真實的，這部電影的製作規模太捧了。」

電影最後在議政大堂的一場戲，周潤發飾演的白軒齡的發言，獲觀眾稱讚極有感染力。導演陳思誠透露：「這場戲發哥準備了很久，電影還沒開機之前就已經每一天都在練習，希望把這段台詞唸成自己生活的一部分。拍攝當天，發哥的台詞、走位、情感全部一氣呵成。在現場拍完之後，全場來自15個國家的外籍演員都被發哥的演技震撼，全都自發站起來鼓掌。」

（即時娛樂）