陳健安梁釗峰Nowhere Boys歌迷會聯乘BBQ團拜 安仔掟水樽成MVP (22:53)

陳健安（安仔）的「本原族」、梁釗峰的「峰心學院」和樂隊Nowhere Boys的「Nowhere Boys and Girls」3個歌迷會，日前聯乘舉行「2025新春圍爐BBQ 暨Fans Gathering」，接近200名粉絲聚首一堂，BBQ兼玩集體遊戲，好笑又熱鬧。

Nowhere Boys主音Van帶煮食用品，親自下廚為粉絲即場炮製韓式豬髀辛辣麵、芝士海鮮炒飯，粉絲大排長龍，大受歡迎。他說：「我早上用5小時熬咗豬髀拆肉，加埋薯仔整個湯底、煲了10嘜米、帶20包麵、洗一大袋蜆，最後一滴汁都冇剩，好開心。」期間安仔加入做助手，表演單手打雞蛋和加芝士，還花式灑鹽，粉絲歡呼。他們又各自帶10多份禮物讓粉絲抽獎，與眾同樂。

釗峰說：「多謝天公造美，好開心見到好多熟悉面孔，亦有一些新朋友，有一班好好的團隊同事，好感恩的一天，祝大家身心靈都健康！」這次活動粉絲都被叫中文全名，大家覺得好像返回求學時期。

當日粉絲分14圍爐，玩集體遊戲「偶像常識問答比賽」熱身，當中不乏古祖級難題考忠粉，亦有玩食字搞笑IQ題，粉絲為爭分數各出奇招，又上網搜查又打電話問朋友。之後歌手加入玩遊戲戰團，由安仔與Nowhere Boys的結他手Ken和琴鍵手漁佬一組，釗峰與Nowhere Boys主音Van和低音結他手Hansun另一組，由粉絲下注，估中勝出隊，粉絲得分。

第一個遊戲，鬥按計時器最接近10秒，當中釗峰只差0.04秒獲最佳成績，全場嘩然，安仔大讚釗峰數拍子準確可做鼓手。然後他們將「猜包剪揼」當成拳賽一樣，又按摩又飲水，粉絲吶喊助威，戰況激烈。在「掟水樽」遊戲，安仔勝兩局，他笑言：「我平時除了踢波同唱歌就是掟水樽，正職。」就連鬥遠睇字幕遊戲，他都又快又準，成為全晚MVP。壓軸環節公布粉絲「燒雞翼比賽」 得獎者，以及每位粉絲與偶像單獨合照時間，超過6小時的歌迷聚會，在歡笑中圓滿結束。

（即時娛樂）