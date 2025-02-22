TVB離巢潮持續 江嘉敏效力9年不再續約 30歲迎接新開始 (13:00)

無綫（TVB）離巢潮持續，繼姜麗文、余思霆，陳婉衡、甄采浠、黃一鳴﹑何遠東﹑吳嘉儀（阿七）﹑李佳芯、游莨維（一蚊Joe）近日相繼宣布與公司完約後，效力9年的江嘉敏亦在今天（22日）宣布離巢。已返公司派散水餅的她在社交平台撰長文分享感受︰「各位親愛的敏迷、同事以及朋友們，今天我要給大家一個意料之外的大驚喜 - 我要離開TVB這個美好的大家庭啦！9年，說長不長，說短不短，但對我來說，這是一段充滿感恩、成長與回憶的旅程。當我坐下來寫這篇文時，心中充滿了感慨與不捨。9年前，我懷著對演藝事業的憧憬來到了TVB。這裡不僅是我的工作場所，更是我成長與學習的搖籃。在這裡，我遇見了許多優秀的同事和朋友，他們的支持與鼓勵讓我在每一個挑戰中都能勇敢前行。」

江嘉敏感激TVB多位高層及幕後一直以來給予機會︰「回首過去，從我初出茅廬的青澀到如今的成熟，每一部作品、每一次拍攝，都是我生命中無可替代的回憶。感謝珍姐每次都讓我衝進妳的房間哭光所有紙巾；感謝關永忠監製給我一個機會讓大家認識江嘉敏；感謝陳維冠監製在我低潮的時候扶我一把；感謝關樹明監製、吳冠宇監製、梁材遠監製、方駿釗監製、王心慰監製和林志華監製給予我機會，讓我成為不同的江嘉敏。還有樂小姐和經理人們，謝謝你們的提點和照顧。沒有TVB和你們的栽培，就沒有今天這個江嘉敏。要感謝每一位監製、導演、編劇、製作團隊和梳化服同事，因為你們的辛勤付出，讓我能夠在銀幕上展現自己的才華。每一位觀眾的喜愛和支持，更是我前行的動力。」

「在TVB的這段旅程，我遇到了許多難忘的人和事，有歡笑也有淚水。這段旅程讓我學會了許多，不僅是演技上的提升，更是生活中的寶貴經驗。我非常感激那些在這段時間裡給予我支持和愛的人，你們的鼓勵讓我有力量走到今天。我將永遠珍惜在這裡的每一刻，這段回憶將會是我心中最美好的財富。最後，衷心感謝所有支持我的朋友和愛我的人，你們就是我最大的動力。雖然即將要離開TVB這個舒適圈，但這並不是結束，而是一個新的開始。未來的日子裡，我會繼續努力，挑戰更多不同的角色與工作。全新的江嘉敏很快就會跟大家見面，繼續為大家帶來更多驚喜和感動。我不說再見，只說下一次見。2025年新人江嘉敏，多多指教。派餅嗰陣其實勁想喊，不過我忍住咗，返到屋企爆喊咗兩日。第1次同TVBuddy影合照﹗」

（即時娛樂）