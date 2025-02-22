WinWin隔空向曾贊學道歉 Sica說不出王鋒名字 (15:23)

ViuTV節目《P1X3L 5G上位計劃》明晚（23日）播出新一集，P1X3L 5G回到他們誕生之地 - 九龍灣國際展貿中心的ViuTV寫字樓玩《逃離九展》遊戲。為了考驗眾人對公司藝員的熟悉度，P1X3L 5G獲安排分成兩組，每人抽一張自己公司的藝員卡放在額頭上，在不知是誰的情况下只能靠向對面組發問問題拿提示，然後猜出所抽的藝員名字。

Sica問Alice自己抽中的藝員是否鍾意自己，Alice未開口，Marco已搶着說︰「嘩！你好難窺探人內心，你點知佢內心鍾唔鍾意你啫！」當Sica知道他是參加《全民造星V》後出道便開始逐個數，可是數來數去卻數不出他的名字。Sica最後終於講出Travis Fung，但奇怪的是Sica平日明明叫對方王鋒，猜的時候卻講了王卓鋒。Sica還高聲說：「佢唔係叫王鋒吖嘛！佢係叫王鋒嘅咩？」

WinWin得知自己抽到的藝員是《全民造星》的始祖，但不是MIRROR和ERROR成員時，雖有頭緒卻想不起他的名字。當再知道他有跑馬拉松後，WinWin即時跪地慘叫：「我唔記得佢叫咩名呀！我好頭痛呀！但係我記得佢有約我去跑步㗎！」眾人見狀紛紛大笑起來。WinWin最後總算想起是阿神（曾贊學），自知理虧的她隔空不停對阿神大講「對唔住」。

（即時娛樂）