張天穎讚男友ANSONBEAN體貼︰佢令我進步好多 (16:02)

張天穎（Jaime）近日接受商台《星光背後》訪問，宣傳新歌《將快樂這刻蔓延》。她在節目中分享去年街頭偶遇加拿大組合Crash Adams即興合唱，其後再邀請對方為新歌MV拍攝彩蛋的經歷外，又自揭出道前曾獲英皇斟洽，最後卻婉拒簽約的往事。曾拍過4、5次拖的Jaime透露初戀在中學時期發生：「我中學時初戀，之後我就去咗加拿大，因為long distance，所以好快就拜拜咗，我嗰時都好傷心，都做過好傻豬嘅嘢。我每次拍拖都好認真，以前係好戀愛腦，但依家唔係啦，覺得自己唔同晒啦。」

Jaime形容自己人生很透明，過往拍拖都會在網上大方分享，因此去年初與比她小3歲的陳毅燊（ANSONBEAN）被爆姊弟戀後即公開剛開始的戀情。她被問到可擔心公開戀情會引來脫粉潮時說：「或者我受外國文化影響，會認為如果我好的話，大家都會替我開心，我好習慣同大家share所有嘢，一向都將自己所有嘢都擺上網，所以我無諗咁多，我哋開心，認為大家都會開心。從來都冇介意過，如果介意，嗰時就戴晒帽、口罩啦。真係無諗咁多，淨係好專注地我哋兩個嗰刻，想去玩嘉年華嘅心情。」

兩人屬不同公司，Jaime被問到與ANSONBEAN如何開始時透露：「將我哋兩個牽紅線同拉埋嗰嗰就係COLLAR嘅Winka！Winka係我以前Busking朋友，以前成日出去玩。佢同ANSONBEAN合唱咗電影《明日戰記》主題曲變成朋友，有一次我同朋友約咗Winka，佢遲遲都未到，原來佢約咗ANSONBEAN傾緊偈，當時阿左（陳樂頤）都識ANSONBEAN，之後叫咗佢上黎一齊玩，所以就識咗佢。」

節目中，Jaime更分享對男友的第一印象：「我發現同佢有共通點，就係我哋講廣東話同英文時都有兩個唔同性格，最初係好學術性溝通呢樣嘢。我哋好自然，因為之前頒獎禮都見過大家，所以好自然就打開話題，而我哋first date就係去嘉年華啦。」Jamie大讚男友：「佢好自律，好注意飲食健康，我反而係個一忙就唔食嘢嘅人，而佢就會督促我去食嘢，佢又好體貼，係佢令我進步好多。我哋有個group『和尚天地』，會分享每日要完成的目標，會互相督促大家。我哋每日都互相分享感恩嘅3件事，唔一定好難，例如今日好天，個天好藍已經好感恩，互相令大家開心啲。」

ANSONBEAN曾透露傷害過不少前度，Jaime被問到可會擔心時表示：「如果進入一段關係只係諗對方會傷害你，咁就不如唔好開始。每段關係，我都係一個獨立個體，我只會諗同呢個人一齊，可以點變成個更好嘅人。」至於跟ANSONBEAN一起前，她也經歷過一段很透明的情傷，Jaime說：「以前我淨係識問點解會係我？點解會咁對我？經歷過之後，依家我學到乜嘢係自愛，亦會反省嗰陣我自己或者都有問題，亦明白到有啲嘢係要經歷。」

（即時娛樂）