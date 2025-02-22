何雁詩心思思想再拍劇 讚2歲兒子Asher治療後持續進步 (16:59)

何雁詩（Stephanie）今天（22日）出席活動時，表示患有天使綜合症的兩歲兒子Asher，自從到美國接受治療後一直有進步。她今早整理髮型時，Asher見髮型師用噴水壺噴濕她的頭髮後，竟以為噴水壺是水樽，拿起噴水壺並用口吸啜。Stephanie表示︰「這些小事會令我很開心﹗」談到早前與賴慰玲、蔡思貝、吳嘉熙及陳嘉寶新春團拜，她回憶當日大家都爭住餵賴慰玲的初生兒子喝奶︰「我和陳嘉寶母性大發，爭着為BB掃風。送了什麼給BB？最實際是錢﹗賴慰玲獲很多贊助商送上物品，加上剛剛搬屋，我們不想送太多雜物給她。」

陳瀅主演的電視劇《痞子無間道》正在播映，Stephanie說︰「我有收看，4位主角很有默契，很搞笑，令我想起與陳瀅合作的劇集《四個女仔三個BAR》已是10年前的事，有份演出的林景程現在也獲男配角獎，有很多美好回憶。當年拍劇時雖然連續幾天沒睡覺，但也覺得開心。陳凱琳生了3個小朋友，我也有了孩子，10年的轉變很大。想再拍劇？真的想，現在要掙奶粉錢，什麼工作都做。做這行，什麼工作也要涉獵。」談到她早前參加高爾夫球賽事並獲得亞軍，Stephanie表示︰「第2名是我想要的成績，打高爾夫球很療癒，也是我控制範圍之內的事。」

（即時娛樂）