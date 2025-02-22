雲浩影與T-Ma首過情人節 獲男友寫卡讚溫柔體貼 (18:03)

雲浩影（Cloud）今天（22日）出席新歌《你在我不遠處》MV首播活動，吸引不少粉絲到場支持。Cloud分享拍攝MV感受時三度哽咽，她強忍淚水說：「我要忍住，唔係個妝會溶。我一向只顧騷前緊張，好少享受騷後快樂，今次導演以紀錄片形式拍攝，見到自己騷後如釋重負，有咁多人同我分享快樂，帶畀我新觀點。」

Cloud受訪時稱昨晚工作至深夜，加上人又疲累，才有點情緒化。她被問到為何那麼感觸時說︰「歌詞好感動，講中我心聲。當我唔完美時，大家仍然好愛我。呢首歌係寫畀愛惜我嘅家人、團隊同粉絲，亦包括男朋友（唱片監製馬敬恆，T-Ma）。我前晚至收到MV，睇咗幾次，每次睇都眼濕濕，因為未見過呢個自己，好真實同有趣。有啲位拍咗，我都唔察覺，例如緊張時搣手指。公司叫我戒搣手指，我原本想戒，但睇完MV決定唔戒，有呢啲小動作令自己舒服啲，冇咁緊張，又唔係壞事。我緊張時仲會咪嘴（緊閉嘴唇），都唔戒喇﹗」

剛過去的2月14日是她與T-Ma的首個情人節，Cloud透露有收到男友送的花，並食飯慶祝。她說︰「我有咩表示？寫卡囉﹗其實應該要準備卡嘅，但係我哋兩個都好忙，就即日大家各自一間房分開，同時寫卡畀對方。佢寫咩？多謝我好溫柔體貼，類似啦，我唔記得喇﹗」Cloud被問到寫了什麼給男友時一臉尷尬地笑着說︰「都係嗰啲啦，呢啲都要問，哎吔﹗」她透露與男友將會在音樂上合作，多謝男友教她作曲及其他。

（即時娛樂）