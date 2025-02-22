陳柏宇1歲細女發生家居意外 梳化邊跌落地撼傷頭縫7針 (19:24)

意外發生前，陳柏宇（Jason）和兩女兒在客廳，Abi及Audrey在梳化邊，Jason在餐桌前執拾。（Abigail Chan n Audrey Chan Ig片段截圖）

陳柏宇（Jason）與太太符曉薇育有兩女陳羿辰（Abigail）及陳星晴（Audrey），下月2歲的細女Audrey今晨（22日）發生家居意外，趁爸爸行開時企上梳化邊，結果不慎跌倒撞傷頭部，入院縫了7針。

Jason夫婦在為兩個女兒開設的社交平台公開事發時的家居攝影機影片，可見當時Jason和兩女兒在客廳，Abi及Audrey在梳化邊，Jason在餐桌前執拾後轉身入房，Audrey立即企上梳化邊，卻站不穩跌落梳化與牆之間的地上。Audrey隨即大哭起來，Abi即時上前查看妹妹情况。在另一條WhatsApp語音對話影片中，Jason泣不成聲地說話，符曉薇就安慰道︰「唔好喊啦，爸爸，我知道呀，我都想喊呀，爸爸。我知道呀，加油呀爸爸。你好叻呀，如果你唔喺度，調番轉我可能仲驚，你好叻呀，爸爸﹗」

符曉薇在社交平台代細女報平安︰「大家唔使擔心，柯住（Audrey）好勇敢，今日跌咗落地下撼親，個頭縫咗七針。雖然同爸爸分開嗰陣時喊到七彩（爸爸都喊到七彩），護士話縫到中段妹妹都已經冇喊，好乖咁俾醫生縫針。妹妹暫時精神好好，縫完針護士仲俾咗包餅餅我哋，妹妹食晒啦。家姐好擔心妹妹，唔夠膽陪妹妹去醫院，唔想見到妹妹喊。家姐好傷心，見到妹妹返屋企，佢好開心，妹妹都喺醫院不停問Abi呢。」

（即時娛樂）