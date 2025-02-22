Sinne@Lolly Talk被曾傲棐派檸檬稱無發展空間：這位弟弟無禮貌 (21:15)

女團Lolly Talk、曾傲棐、詹仕偉昨晚演出戶外音樂會，與樂迷近距離接觸，並玩自拍。詹仕偉打頭陣出場，跳唱快歌兼表演打鼓，邊唱邊派心型朱古力，帶動熱鬧氣氛。

曾傲棐入行前經常在不同地方busking，雖然收入不穩定，但能直接感受到現場觀眾反應。他分享過往難忘事：「有幾次在唱歌中途被醉酒人士搶咪，亦試過完成演出後，有女歌迷跟蹤我去食飯。」他原來未入行已認識Lolly Talk成員吳倩怡（Sinne），兩人去年底將多首流行歌串燒形式合唱，獲樂迷讚賞，他覺得很好玩，期待之後有機會再合作交流。問他與Sinne會不會有感情發展空間？他向Sinnie大派檸檬：「認識她差不多6年，如果有可能，一早已變成男女朋友，不用等到現在。不能說我們像兄弟，因為Sinnie又不是好麻甩，總之我覺得維持朋友關係較好，彼此的發展空間只限在音樂上。」

Lolly Talk擔任壓軸表演嘉賓又跳又唱，吸引大批波板糖（粉絲暱稱）撐場。Sinnie對於被曾傲棐送檸檬，即反擊說：「搞錯！應該由我派他檸檬，這位弟弟沒有禮貌。他的確是溫柔斯文，外形高大樣貌不錯，可惜連電話的通訊軟件功能都不識用，要我教他，太落後。不過唱歌方面大家都幾夾，希望將來有機會再一齊合作。」

農曆新年期間，成員劉綺婷（Yanny）跟家人到日本旅行，在社交網上載性感大露背相，粉絲留言大讚。她表示相片出自媽咪之手，但大部分都泄春光不能公開。另一位成員黃詠霖（阿蛋）亦跟妹妹去旅行，不過與Yanny相反，阿蛋穿泳衣全身包到冚浸溫泉，被隊友取笑。趁新年假期，成員集合到Sinnie家團拜，只玩益智的桌上遊戲卻沒有開賭局；亦有相約去嘉年華遊玩，爆鄭芷淇（Elka）玩機動遊戲太刺激而狂流口水。

情人節她們均表示留家沒有約會，陳紀澄（Tania）暗中代父神秘送花給媽咪，最終被識穿。黃敏蕎（阿妹）爆10歲弟弟已經有很多女仔朋友，擔心他將來太受異性歡迎，身為家姐願意將來幫弟弟篩選過目揀女友。提到她最近網上分享片段，身穿小背心彈結他，獲過萬人給讚，有網民留言指畫面很吸睛。阿妹笑說：「因為見有其他女仔彈低音結他覺得好有型，於是我在網上看YouTube自學。希望大家不要錯重點，只望我的打扮，而是留意音樂才華和天賦。」

（即時娛樂）