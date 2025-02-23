《哪吒2》港澳開畫 首日票房報捷 收逾657萬膺冠軍 (12:13)

登上全球動畫電影票房冠軍的內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》），昨天（22日）在港澳正式開畫，放映場次超過800場。首日票房報捷，高達6,572,837萬，入場人次達92,035，成為全港澳票房冠軍之餘，更榮登香港及澳門影史動畫電影開畫票房冠軍，超越《魔雪奇緣2》（2019年）及《迷你兵團》（2015年），同步成為港澳影史上內地電影開畫票房冠軍。

4間發行公司的老闆對票房感高興，東方影業主席黃百鳴說：「恭喜《哪吒之魔童鬧海》榮膺香港影史上動畫電影開畫票房冠軍！作為發行方之一，我們深感自豪！這部作品不僅展現了中國傳統文化的深厚底蘊，還以現代視角重新詮釋了經典故事。期待更多香港觀眾走進影院，親身體驗這部優秀的作品，感受其獨特的文化魅力與深厚的情感內涵！」

寰亞集團主席林建岳博士對4間公司聯手發行有好成績感到高興：「今次我哋聯同其他公司合作，引入口碑更比第一集更強勁、成績不斷刷新紀錄的《哪吒2》，希望會為香港觀眾帶來更多驚喜。」

銀都機構總經理丁凱亦對電影有好成績表示開心：「看到今日的票房成績很開心，既給低迷的電影票房注入強心針，鼓勵了同行，也讓我們看到希望，希望越來越多優秀內地電影來港上映，展示香港作為中外文化交流中心的獨特魅力。」

英皇集團主席楊受成感到榮幸：「我覺得非常榮幸，英皇電影能夠成為《哪吒2》港澳地區的其中一位發行商，亦對電影非常有信心，票房會捷捷上升。我亦相信《哪吒2》能夠成為全球最高票房五名之內，為國爭光，身為中國人覺得很驕傲。」

（即時娛樂）