王菀之紅館個唱開鑼 最驚講嘢 跟軒仔喊住唱《下次愛你》 (13:27)

對於觀眾大讚她好瘦，Ivana說：「你打畀我教練啦，佢辛苦過我，佢train我之後，佢瘦咗。」（大會提供）

睽違11年王菀之（Ivana）昨晚（22日）再登紅館，紀念入行20周年舉行《合體─王菀之演唱會2025》。與團隊、觀眾、張敬軒「合體」做了精彩絕倫的演唱會。劉德華，炎明熹、謝安琪、張繼聰、李幸倪（Gin Lee）、白只、楊偉倫、梁仲恆、梁祖堯、湯駿業等，均有到場支持。

演唱會甫開始，Ivana已講明今次不是一般紅館演唱會，團隊想做非一般紅館騷，第一首歌開始全場就已經企起身，跟著Ivana投入音樂世界當中，她一口氣唱了11首歌，令觀眾投入她的音樂世界之中。

第2部分，ivana又一口氣唱了11首歌，當中包括自彈自唱，又單獨跳了一Part現代舞，11 首歌後，她停一停跟觀眾打招呼：「我唱得咁落力，其實都可以唞少少囉﹗」觀眾大叫：「好靚呀你」﹑「好瘦」﹑「好正」，Ivana說：「多謝大家來到合體演唱會！又到咗我全晚最驚嘅環節，就係講嘢。」對於觀眾大讚她好瘦，Ivana說：「你打畀我教練啦，佢辛苦過我，佢train我之後，佢瘦咗。」又引得大家笑聲不斷。

Ivana舉起V字手勢並笑道: 「其實我想V，但係咁啱又係20年啦！我相信係紅館開個唱嘅唱作歌手唔係好多，而女性唱作人就可能更少。大家唔好誤會，我唔係讚自己。」Ivana續說：「我想話，冇你哋每一個支持，我又點能開到紅館演唱會呢？你哋嘅支持係令我最感動係，我代表我哋成個精英雲集嘅團隊，多謝大家。

我哋成個團隊都係有夢想嘅人，為夢想努力奮鬥。多謝大家揀咗人生寶貴嘅3小時，係呢度同我哋合體，我係呢度祝福大家，全年大吉行好運，你哋睇我緊張到隻手係咁黏著條裙，係時侯唱一首，好早好早嘅歌送畀大家。」接着Ivana唱出成名作《我真的受傷了》。

第3部分，台面出現兩張對坐椅子，Ivana說：「以下環節，我都唔想多講啦﹗」觀眾已經歡呼：「係好特別，呢首歌送畀現場每一位，送畀我自己，亦送埋畀佢。」「靈魂伴侶」張敬軒升台，2人都在靜默狀態，觀眾則大嗌成分鐘，2人沒有說話﹑亦不敢對視，每一個現場觀眾，由2人行為都感覺到軒仔及Ivana珍視對方感情，當《下次愛你》音樂響起，Ivana已經忍不到開始喊，軒仔也跟住缺堤。2人合唱完後，並無過往演唱會嘉賓式對話，不少觀眾也被感動到熱淚盈眶。唱畢兩人互相擁抱，繼而軒仔吻了Ivana一下才離開。

Ivana並無準備安歌，當個唱完結時，她跟觀眾表明沒有安歌，但當她唱完最後一首歌《小俠》後，觀眾不肯離開，狂叫安歌近5分鐘，最後Ivana走出來，手拿電話說：「多謝你哋，我有少少驚，我冇預encore嘅，好多謝你哋咁熱烈同鼓勵我出返嚟，我點解帶電話，一係你哋話我聽你想聽咩，我驚我唔記得歌詞，我成日覺得encore要係真嘅，如果冇人嗌就唔好出嚟，所以冇預就冇準備定啦。」最後Ivana選了自彈自唱半首《面具》：「對上個次唱係出道嗰陣，我有少少緊張，上網搵歌詞先，如果有少少甩漏，希望你哋接收呢份禮物。」

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（即時娛樂）