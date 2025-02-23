林憶蓮巡唱深圳開鑼 驚喜不斷 旋轉舞台顯心思 金曲串燒惹共鳴 (16:08)

巡演以「時空交錯」為主軸，宛如一把精妙鎖匙，打開通往林憶蓮音樂世界的時光之門。（大會提供）

林憶蓮昨晚（22日）在深圳舉行《迴響 Resonance》2025巡迴演唱會首站。巡演以「時空交錯」為主軸，宛如精妙鎖匙，打開通往憶蓮音樂世界時光之門，領觀眾回溯她充滿故事音樂旅程。

整場演唱會曲目編排，圍繞「崩壞、倒塌、重生」主題展開，舞台設計別具匠心，其中旋轉舞台成為亮點。當《傾斜》旋律響起，看似平靜的舞台開始奇妙變化。

3個圓形舞台緩緩升起，如同從神秘世界中破土而出巨物，吸引觀眾目光。隨著動感節奏響起，憶蓮每個唱跳動作，優雅而流暢，與音樂融為一體。平面360度可旋轉的舞台，讓她無論面向哪方，都能與觀眾互動。憶蓮用她具感染力的唱跳魅力，將《傾斜》這首歌演繹得淋漓盡致。

當《歸零》的前奏響起，憶蓮氣場全開，一記F5調高音極具穿透力和爆發力。每個高音都乾淨俐落，令人驚歎她的卓越唱功。憶蓮用實力證明，在音樂道路上，依然寶刀未老。

在熱烈的歡呼聲與安歌聲中，林憶蓮為觀眾帶來Encore環節的驚喜演出。她唱出連串經典金曲包括《傷痕》﹑《鏗鏘玫瑰》﹑《夜太黑》﹑《依然》和《聽說愛情回來過》，掀起萬人大合唱。當《為你我受冷風吹》的旋律響起，憶蓮用她那感染力的聲音，唱出無盡深情與眷戀，將演唱會推向高潮。

在感性的Talking環節中，憶蓮深情說：「謝謝今（昨）天晚上林憶蓮深圳迴響巡迴演唱會首場的在座的每一位你。今（昨）晚因為有你們，我們擁有美好的回憶。」深圳站已圓滿落幕，接下來《迴響 Resonance》巡演將在3月1日的廈門站和3月8日的南寧站續寫樂章，昆明站將在2月23日及24日預售，太原站也即將預售。

（即時娛樂）