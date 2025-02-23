張敬軒否認因觀眾亂叫影響心情 讚圭賢自學廣東話深受感動 (17:55)

張敬軒今天（23日）到銅鑼灣出席保險活動，宣揚健康信息，更即席揮毫寫大字。張敬軒昨晚為王菀之（Ivana）演唱會擔任嘉賓，2人獻唱《下次愛你》，令觀眾感動，他表示和對方這20年來，實在有太多回憶，經歷過險境以及低潮，在不同階段捱過，所以對方在台上一望着他，他已忍不住喊，他說：「之前我們在環球是打包出來，所以日對夜對，相信樂壇很難找到一對既是獨立發展，又好似組合的男女歌手，試過上車嘈完交，一落車就要手拖手合唱，人生當中有幾多個這樣的『伴侶』？我在台上確是很激動。王菀之是香港很有代表性的藝人，集合藝術、音樂和表演於一身，是個全方位藝術家。」

對於彭秀慧斥昨晚有觀眾在現場突然叫囂，破壞他們演出，張敬軒認為紅館觀眾來自四面八方，作為表演者亦明白不是每一個人，都懂得交響音樂會禮儀，反而自己檢討是否喜劇形象太深入民心，他說：「可能大家覺得我和王菀之一齊就是搞笑，有少數觀眾覺得我們搞笑，但其實不是，王菀之演唱會一向是全藝術表演，見到網上烽煙四起，相信尾場會好一點。」

他否認因而影響心情，只是大家過分解讀：「我搖頭時已經在情緒入面，是因為見到對方激動的一個安慰，其實我沒有生氣，很開心自己有幾次舞台劇經驗，一投入角色就屏蔽舞台以外的事，不是太為意有很多人嗌，我與王菀之不同，她可以一路喊一路唱，我唱時就不能喊，個腦和聲帶是一致，加上做嘉賓更加不能喊，喊就會有少少喧賓奪主，很壓抑住自己情緒，但她說不要緊，不用怕唱不到，都是藝術表演一部分，尾場我決定盡情崩潰。」

張敬軒早前擔任韓國男團Super Junior成員圭賢亞洲巡迴香港站嘉賓，他表示有看過對方上網自學廣東話唱《隱形遊樂場》，覺得感動，他也請了老師學韓文，自詡韓文也不輸蝕，但對方專業態度和表演經驗，令他拜服：「我們經常以為自己好專業，覺得香港音樂工業比其他地方成熟，但無可否認相比國際仍有段距離，這件事要保持清醒，我經常提醒自己，不要有old seafood的心態，當一滑牙，自己的職業就會步向夕陽。」他透露將與圭賢商討進一步合作出歌。

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（即時娛樂）